Realme prende in prestito una funzionalità di OnePlus

Realme “prende in prestito” una delle funzionalità molto interessanti da Oneplus sotto forma di un “cursore di avviso”.

Realme potrebbe prendere in prestito una delle caratteristiche chiave di OnePlus per i suoi smartphone. L’azienda fa parte del gruppo BBK Electronics, che possiede anche altri colossi degli smartphone come Oppo, Vivo e OnePlus.

I marchi di smartphone di BBK Group sono noti per condividere le proprie risorse tecnologiche. Una di queste funzionalità chiave che Realme potrebbe prendere in prestito da OnePlus è “Alert Slider“.

Il portale MySmartPrice ha appreso dall’informatore Yogesh Brar che Realme sta testando nuovi dispositivi con un “cursore di avviso“.

Il cursore di avviso passa dalla modalità suoneria alla modalità vibrazione, proprio come l’iPhone. Da tempo lo slider di avviso si trova regolarmente su quasi tutti gli smartphone OnePlus. Sarà la seconda azienda di proprietà di BBK, dopo OnePlus, a dotare i propri dispositivi di uno slider di avviso.

Realme lancerà presto quindi, il suo primo smartphone con uno slider di avviso. La funzionalità apparirà sugli smartphone di fascia media Realme.

L’informatore fa sapere che il primo smartphone con alert slider della gamma Realme sarà lanciato ad aprile. I dettagli esatti del dispositivo rimangono sconosciuti.

Realme si sta attualmente preparando per il lancio della serie . L’azienda ha confermato il lancio di due smartphone, che includono 9 5G e 9 5G SE. I dispositivi avranno un processore Dimensity 810 e Qualcomm Snapdragon 778G.

foto@RealmeIT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons