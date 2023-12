Il mercato del gas ai minimi storici, approfondimento

Il mercato del gas in Europa ha recentemente registrato una diminuzione significativa dei prezzi, raggiungendo livelli minimi non osservati dal periodo pre-guerra, cioè da dicembre 2021. Il prezzo del gas è calato notevolmente a marzo 2023, con i contratti futures al TTF (Title Transfer Facility, il principale punto di scambio europeo per il gas naturale) che hanno chiuso a 51,6 euro per Megawattora, un nuovo minimo storico​​.

Questa riduzione dei prezzi è stata favorita da diversi fattori. Uno di questi è stato il riavvio delle esportazioni di gas dal terminal Freeport Lng negli Stati Uniti dopo otto mesi di stop, che ha contribuito a rafforzare le riserve di gas. Inoltre, l’Europa ha registrato un inverno relativamente mite, che ha ridotto il bisogno di riscaldamento e, di conseguenza, la domanda di gas. Questo, insieme a una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili e alle importazioni record di gas naturale liquefatto (GNL), ha contribuito a mantenere alti i livelli di stoccaggio, che hanno superato la media decennale del 54% per questo periodo dell’anno​​.

Il calo dei prezzi è stato ulteriormente influenzato da una riduzione della domanda globale, dovuta in parte alla frenata della crescita economica e dalla debolezza economica in Germania, una delle principali economie europee. Anche la Cina, un importante mercato di esportazione, ha registrato una domanda contenuta a causa delle conseguenze della riapertura post-COVID​​.

Nonostante il calo del prezzo del gas, è importante notare che ciò non si traduce automaticamente in una diminuzione delle bollette energetiche per i consumatori italiani. Le strutture dei prezzi, i costi di trasporto e distribuzione del gas, nonché i contratti a lungo termine stipulati dalle società energetiche, possono influenzare il prezzo finale per i consumatori. Inoltre, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha segnalato recentemente un aumento delle bollette energetiche per i consumatori italiani​​.

In conclusione, la situazione attuale del mercato del gas in Europa è complessa e influenzata da diversi fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, i livelli di stoccaggio, le dinamiche di domanda e offerta globali, e le politiche energetiche dei singoli paesi. Nonostante il recente calo dei prezzi, le implicazioni per i consumatori finali possono variare a seconda di diversi fattori, tra cui i meccanismi di tariffazione e i contratti di fornitura.