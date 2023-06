Il nuovo servizio di streaming di giochi di Sony per gli abbonati Premium di PlayStation Plus

In base agli ultimi annunci di Sony, il colosso dei videogiochi ha avviato i primi test per il suo tanto atteso servizio di streaming dei giochi della generazione attuale. Sebbene si tratti ancora di una fase iniziale, sembra che il servizio sia destinato a essere disponibile esclusivamente per gli abbonati Premium di PlayStation Plus.

Dopo la revisione del servizio PlayStation Plus un anno fa, sembra che la mossa abbia pagato sia per Sony che per i giocatori. Sebbene non si avvicini al Game Pass di Microsoft in termini di numero di giochi disponibili sin dal giorno di lancio, l’offerta di PlayStation Plus non è da sottovalutare per coloro che preferiscono il modello in abbonamento anziché l’acquisto singolo dei giochi.

In concomitanza con l’annuncio dell’ultimo elenco di giochi PlayStation Plus Extra e Premium, il blog ufficiale di PlayStation ha rivelato che Sony ha avviato i test per lo streaming nativo dei giochi sulla console PlayStation 5, anche se è ancora in una fase molto iniziale. Se il servizio si rivelerà fattibile per il lancio, sarà riservato esclusivamente agli abbonati PlayStation Plus Premium, i quali potranno usufruire dello streaming non solo per i titoli e le demo disponibili nell’abbonamento, ma anche per i propri giochi digitali acquistati.

Al momento non è stata ancora comunicata una data precisa per l’arrivo del servizio, tuttavia, considerando che il tanto atteso “Project Q” di Sony è previsto per l’autunno, è possibile che l’azienda miri a rendere il servizio di streaming dei giochi commercialmente disponibile entro quella stessa finestra temporale.

Per coloro che non sono ancora abbonati a PlayStation Plus ma desiderano giocare in modalità multiplayer, ci sono ottime notizie in arrivo. Il 24 e il 25 giugno sarà possibile partecipare a sessioni di gioco multiplayer senza la necessità di un abbonamento attivo. Questa sarà un’opportunità perfetta per coloro che desiderano provare l’esperienza online su PlayStation e magari decidere in seguito se sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus.