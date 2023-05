Il rover cinese Zhurong potrebbe non essere in grado di ripartire dopo un periodo prolungato di ibernazione su Marte a causa dell’accumulo di polvere sui suoi pannelli solari, secondo le ultime dichiarazioni di Zhang Rongqiao di Planetary Exploration of China.

Il rover cinese su Marte rischia di rimanere bloccato a causa della polvere sui pannelli solari (Foto@Pixabay)

Il rover Zhurong è stato lanciato nel 2020 ed è atterrato su Marte lo scorso maggio. È stato progettato per esplorare la superficie del pianeta rosso per tre mesi, ma ha continuato a funzionare e a trasmettere dati per oltre un anno. Ora, tuttavia, sembra che potrebbe essere in difficoltà se dovesse essere messo in ibernazione per un lungo periodo.

L’energia del rover è fornita da pannelli solari che convertono l’energia solare in elettricità. Tuttavia, la polvere marziana si accumula rapidamente sui pannelli solari e riduce la quantità di energia che possono produrre. Secondo Zhang Rongqiao, se l’accumulo di polvere supera il 40%, è dubbio che il rover possa ripartire.

Il problema non è nuovo per le missioni su Marte: molte sonde e rover hanno subito problemi a causa dell’accumulo di polvere sui pannelli solari. Tuttavia, il team di Zhurong ha progettato il rover in modo da poter resistere alla polvere e all’accumulo di sabbia. Il rover ha anche un sistema di pulizia dei pannelli solari che utilizza spazzole rotanti per rimuovere la polvere.

Nonostante ciò, sembra che il rover possa ancora avere difficoltà a ripartire dopo un periodo prolungato di ibernazione. Questo potrebbe essere un problema se il rover dovesse subire un malfunzionamento o un guasto durante l’ibernazione e dovesse essere messo in stand-by per un lungo periodo.

In ogni caso, gli ingegneri cinesi sono pronti ad affrontare eventuali problemi. La missione di Zhurong è stata un grande successo per la Cina e ha segnato un importante passo avanti per il programma spaziale cinese. Sebbene ci siano alcune sfide da affrontare, il rover ha dimostrato la capacità della Cina di competere nel campo dell’esplorazione spaziale e di fare importanti scoperte scientifiche.