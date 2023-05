Gli Aerosmith annunciano tour di addio: Siamo sopra i 70

Gli Aerosmith, la leggendaria rock band di Boston, hanno annunciato il loro ultimo tour di addio intitolato “Peace Out” che inizierà il 2 settembre a Philadelphia e si concluderà il 26 gennaio a Montreal. Questo tour di 40 date toccherà numerose città degli Stati Uniti, compresa la città natale della band, Boston, dove si esibiranno alla vigilia di Capodanno. L’annuncio del tour è stato dato lunedì dai membri della band, tra cui il frontman Steven Tyler, il chitarrista Joe Perry, il bassista Tom Hamilton, il batterista Joey Kramer e il chitarrista Brad Whitford.

In un’intervista con l’Associated Press, Joe Perry ha dichiarato che la decisione di chiudere il capitolo degli Aerosmith è arrivata dopo la recente esperienza della band con i concerti a Las Vegas. Il chitarrista ha anche sottolineato l’età avanzata dei membri fondatori della band, tutti sopra i 70 anni. Con questo tour, gli Aerosmith vogliono celebrare i loro 50 anni insieme e dare ai fan l’ultima opportunità di vedere la band esibirsi dal vivo.

Tyler e Perry hanno assicurato ai fan che il tour sarà un’occasione per scavare nel vasto catalogo della band di classici rock come “Crazy“, “Janie’s Got a Gun” e “Livin’ on the Edge“. Nel corso degli anni, gli Aerosmith hanno vinto quattro Grammy e hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica rock. La band ha anche rotto i confini della musica rock collaborando con i Run-DMC nel brano “Walk This Way” nel 1986.

Tuttavia, la band non si esibirà al completo. Joey Kramer, il batterista, non farà parte del tour attuale, sebbene continui a far parte del gruppo. Kramer è in congedo per concentrarsi sulla sua famiglia e sulla salute. Il batterista John Douglas sostituirà Kramer durante le date del tour.

Prima della fine del tour di 40 date, Perry ha dichiarato che potrebbero essere aggiunte altre città a livello nazionale e internazionale. Anche se è l’ultimo tour di addio degli Aerosmith, Perry ha suggerito che potrebbero tornare ancora sulla strada in futuro. “È l’ultimo tour d’addio, ma ho la sensazione che durerà per un po’. Ma non so quante volte torneremo nelle stesse città. Potrebbe molto probabilmente essere l’ultima volta“, ha detto Perry.

In ogni caso, il tour “Peace Out” rappresenta una grande opportunità per i fan di vedere una delle band rock più iconiche della storia esibirsi dal vivo per l’ultima volta.