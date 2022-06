Segnali sul viso che ci mostrano i sintomi del cancro

È importante non lasciare che eventuali cambiamenti fisici drastici non vengano trattati da un esperto, perché i test di screening possono aiutare a rilevare le neoplasie nelle prime fasi.

Quando il cancro ai polmoni provoca gonfiore del viso, in genere si verifica perché il tumore preme sulla vena che va dalla testa al cuore.

Il carcinoma a cellule squamose, un cancro della pelle , è noto anche per modificare l’aspetto del nostro viso. Questi cambiamenti si verificano spesso nelle parti del viso più esposte al sole .

I tumori carcinoidi , ad esempio, sono tumori neuroendocrini che crescono specificamente nelle cellule neuroendocrine. Questi sono responsabili della trasmissione di segnali attraverso la secrezione di ormoni per aiutare il corpo a svolgere le sue funzioni.

