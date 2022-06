C’è un ortaggio che può far abbassare la glicemia

Esiste un ortaggio in natura che secondo gli esperti è ricco di fibre solubili ottime per ridurre i picchi di glucosio.

Se hai il diabete, il pre-diabete o se sai di essere a rischio di svilupparlo, probabilmente stai cercando un sistema per aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue.

E mentre puoi farlo esercitandoti regolarmente, dormendo molto e seguendo altre sane abitudini, la scelta degli alimenti giusti può svolgere un ruolo importante, afferma il portale informativo Eatthis.

Secondo i nutrizionisti Trista Best e Edible Quintero, i broccoli sono una delle migliori verdure che puoi mangiare per controllare la glicemia, come riporta anche il sito web “Sputnik“.

Uno dei motivi principali per cui i broccoli sono così utili nel controllare la glicemia alta, dice Best, è il suo alto contenuto di fibre. Una tazza di broccoli al vapore contiene circa 5 grammi di fibra.

“Gli alimenti ricchi di fibre solubili possono aiutare a gestire la glicemia e prevenire o ridurre i picchi di glucosio“, aggiunge.

La fibra solubile migliora la sensibilità all’insulina nutrendo i batteri benefici nell’intestino. E quando questi batteri sono presenti in gran numero, sono in grado di digerire meglio il cibo che mangiamo e ridurre la risposta del corpo all’insulina, secondo il nutrizionista.

“La fibra solubile rallenta l’assorbimento dello zucchero, impedendo un rapido aumento della glicemia. Questo lento tasso di assorbimento consente alle cellule di adattarsi agli effetti dell’insulina più lentamente senza il rapido flusso“.

Secondo Quintero, i broccoli contengono un composto chiamato sulforafano che “riduce lo stress ossidativo e la sensibilità all’insulina, rendendolo una scelta eccellente per i pazienti obesi con diabete di tipo 2“.

Non solo, i broccoli sono ricchi di vitamine benefiche, come la vitamina C che può aiutarti a gestire anche altri problemi di salute.

“L’inclusione regolare dei broccoli nella dieta previene i danni al tessuto cardiaco, aiuta a rafforzare le ossa e migliora le condizioni della pelle grazie alla presenza di vitamina C“, afferma Quintero.