Il vero pericolo dello stress sulla nostra salute

Uno studio condotto da ricercatori della University of Southern California, evidenzia i veri problemi di salute legati allo stress.

Un recente studio medico ha rivelato gli effetti devastanti dello stress e dell’ansia sulla salute e la sua capacità di indebolire il corpo di fronte a una grave malattia.

Secondo uno studio condotto da ricercatori della University of Southern California, USA; Lo stress lavorativo e quotidiano, lo stress e l’ansia accelerano l’invecchiamento del sistema immunitario e aumentano i rischi di cancro, malattie cardiache.

Nel loro studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, i ricercatori hanno affermato: Comportamenti stressanti come fumare, bere alcolici e abitudini alimentari malsane indeboliscono l’immunità del corpo.

“Questi comportamenti spiegano il legame tra stress e invecchiamento immunitario“, ha affermato Eric Klopak, esperto di gerontologia presso l’Università della California del Sud. “Le persone che sono sottoposte ad uno stress maggiore possono avere maggiori probabilità di assumere comportamenti rischiosi. Questi comportamenti possono ridurre la produzione di nuove cellule immunitarie“.

“Il sistema immunitario inizia naturalmente a indebolirsi man mano che le persone invecchiano, una condizione chiamata degenerazione immunitaria in cui molti dei globuli bianchi sono consumati, insieme ad alcuni nuovi globuli bianchi che possono combattere le infezioni.“, ha aggiunto Klopak.

Ha continuato: “Un’altra possibile spiegazione per un sistema immunitario debole, include l’infezione da CMV, che ha effetti significativi sul sistema immunitario, per mantenere il CMV sotto controllo, il sistema immunitario deve allocare una grande quantità di risorse, il che significa che molte di cellule T vengono prodotte per affrontare il CMV, alcune di esse rimarranno come cellule vecchie e non funzionanti“.

Secondo Klubak, Lo stress e l’ansia possono portare all’attivazione del CMV.