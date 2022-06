Esposizione al sole: Maggiore rischio cancro per alcune professioni

Esistono diverse categorie di lavoratori che sono costretti a passare diverse ore al giorno sotto il sole, ma quando comincia a palesarsi il rischio cancro.

Alcune professioni, come gli agricoltori, i lavoratori stagionali e gli operai edili, sono esposti ad una grande quantità di luce solare, a causa della natura del loro lavoro all’aperto, che aumenta il rischio di cancro della pelle se non adottano le misure di protezione necessarie.

Ogni anno nel mondo si registrano tra i due ei tre milioni di casi di “cancro della pelle non melanoma“, che rappresentano circa il 90 per cento dei tumori della pelle, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre si registrano 132.000 casi di melanoma maligno, la forma più pericolosa di cancro della pelle, sapendo che questi numeri sono in costante aumento.

L’esposizione ai raggi UV è il principale fattore responsabile di questi tumori, poiché un’esposizione intermittente ma forte, provoca scottature solari che a lungo termine favoriscono lo sviluppo di melanomi.

Quanto all’esposizione prolungata al sole, come ad esempio nelle professioni che si praticano all’aria aperta, porta all’insorgere di tumori cancerosi, che sono i tumori meno pericolosi ma più comuni.

Questo ha quindi senso che le persone che lavorano all’estero siano tra le più vulnerabili.

“Quando i fattori di rischio si accumulano nel lavoro e nella vita privata di una persona, dovrebbe prendere ulteriori precauzioni, soprattutto se ha la pelle chiara o ha una storia familiare di cancro della pelle“, ha affermato Luc Solimowicz, presidente del Sindacato francese di dermatologi e venereologi.

Una delle misure preventive più importanti raccomandate dal sindacato è evitare l’esposizione al sole tra mezzogiorno e le quattro del pomeriggio, se possibile.

Solimovich ha sottolineato che “la migliore protezione è indossare abiti scuri, cappello e occhiali da sole e crema solare ogni due o tre ore sulle parti esposte del corpo“.

La classificazione tedesca del 2015 del cancro della pelle causato dai raggi ultravioletti come malattia professionale ha dato nuovo slancio all’attenzione su questo problema e ha portato al rilancio delle campagne di prevenzione e screening.

I postini, i giardinieri, i lavoratori stagionali, alcuni poliziotti, i supervisori delle piscine, i pescatori e, naturalmente, gli agricoltori sono tra i più a rischio a causa delle loro occupazioni.

Un giovane stagista medico, Mathieu Longuet, ha pubblicato una tesi sull’atteggiamento degli agricoltori nei confronti del rischio di esposizione al sole nella regione della Franca Contea, nella Francia orientale, lungo il confine con la Svizzera.

La conclusione più importante di Longer è che gli agricoltori sono molto vulnerabili, poiché la maggior parte di loro trascorre dai sei ai sette giorni alla settimana lavorando, comprese lunghe ore all’aperto.

Tuttavia, il 56% di loro non esprime alcuna preoccupazione per la propria esposizione ai raggi UV, secondo il medico.

Indossare un cappello è la misura preventiva più importante a cui ricorrono queste persone, ma non prestano sufficiente attenzione all’indossare altri indumenti protettivi, oltre al fatto che gli agricoltori, in particolare gli uomini, non amano l’uso di prodotti per la protezione solare.

L’affluenza a servizi sanitari adeguati è debole, poiché il 63,5% non si è mai sottoposto ad alcun esame cutaneo dal proprio medico di base, mentre il 61,5% non si è sottoposto a tale visita da un dermatologo.

Il ricercatore ha concluso che il 74% è consapevole di essere a rischio dal sole, ma queste persone non adottano sufficienti misure di protezione.

fonte@AFP