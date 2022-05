Esiste il pre-diabete, una condizione che forse non conosci

Quando si parla di diabete, la maggior parte delle persone pensa che ci siano solo due casi, o la persona ha il diabete o la persona non lo ha, ma la verità è che c’è un terzo caso tra di loro, che è il prediabete.

Pre-diabete una condizione molto comune

Il pre-diabete è una condizione molto comune, soprattutto nelle persone obese, e se lo stile di vita non viene modificato, i pre-diabetici sono a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nel giro di cinque anni di vita, ma in caso di cambiamento dello stile di vita, la progressione del pre-diabete al diabete non è inevitabile.

Cos’è il pre-diabete?

Il pre-diabete è la fase in cui i livelli di zucchero nel sangue sono al di sopra della norma, ma non sufficientemente alti per essere considerato diabete.

I valori normali di zucchero nel sangue a digiuno (glucosio) sono compresi tra 70 e 100 mg/dL e valori superiori a 126 mg /dl si considera che la persona ha il diabete, ma se i valori vanno da 100 a 126 mg/dl, allora si parla di pre-diabete.

Questa condizione può colpire tutte le età, adulti e bambini, ma è più comune dopo i 45 anni.

Quali sono le cause del pre-diabete?

Nel caso del pre-diabete, il pancreas potrebbe non essere in grado di formare abbastanza insulina o l’insulina è sufficiente, ma le cellule diventano resistenti ad esso e non consentono l’ingresso di zucchero e, in entrambi i casi, lo zucchero si accumula nel sangue in un importo maggiore del normale.

La causa esatta di questa condizione non è ancora nota, ma la storia familiare e la genetica, la mancanza di attività fisica regolare e il sovrappeso con grasso intorno all’addome sembrano tutti svolgere un ruolo importante.

Inoltre, una dieta ricca di carne rossa e lavorata e il consumo di bevande zuccherate aumenta il rischio.

Quali sono i sintomi del pre-diabete

Di solito, le persone con pre-diabete non mostrano alcun sintomo o segno, ma uno degli indicatori del pre-diabete è la comparsa di macchie scure su alcune aree del corpo sotto forma di ispessimento e scurimento della pelle e queste aree includono il collo, le ascelle, i gomiti, le ginocchia e le articolazioni delle dita.

Come viene diagnosticato il pre-diabete?

Il prediabete viene solitamente scoperto per caso o attraverso test di screening di routine. I test per il prediabete includono: Test del livello di zucchero nel sangue a digiuno, Test dell’emoglobina (A1C), Test di tolleranza al glucosio orale.