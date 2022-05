Qualche semplice esercizio di Fitness che può rimetterti in forma

E’ possibile rimettersi in forma semplicemente attraverso qualche esercizio di fitness, esercizi che possiamo eseguire anche a qualsiasi età.

Fitness e prevenzione delle malattie cardiache e non solo

La rivista tedesca “Freuden” ha indicato l’aumento del rischio di sviluppare una varietà di malattie con l’età, come osteoporosi, depressione e dolori articolari ed ha indicato alcuni semplici esercizi, attraverso i quali è possibile migliorare la forma fisica, lo stato di salute e la prevenzione delle malattie.

Il fitness come prevenzione delle malattie cardiache

Gli esercizi cardio come la corsa, il ciclismo e il nuoto aumentano la frequenza cardiaca e rafforzano il muscolo cardiaco, e per ottenere i massimi benefici per la salute di questi esercizi, la rivista tedesca consiglia di allenarsi per 30 minuti a una velocità dell’80-85% del frequenza cardiaca massima e l’esercizio deve essere ripetuto da 3 a 4 volte a settimana.

Fitness e prevenzione dell’osteoporosi

Il rischio di fratture ossee aumenta con l’età, quindi è necessario eseguire esercizi di rafforzamento muscolare una o due volte alla settimana, e invece di diversi tipi di sport con la palla, tennis o corsa, e il vantaggio di questi sport non si limita all’allenamento di tutti i grandi gruppi muscolari, piuttosto, l’attività fisica stimola il corpo a ricostruire la massa ossea.

Fitness e prevenzione dell’artrite

Con l’età, il rischio di sviluppare l’artrite aumenta e spesso compaiono dolori articolari cronici e lesioni nelle persone obese e in sovrappeso, e le persone sane possono praticare semplici esercizi per promuovere la salute delle articolazioni, come esercizi di rafforzamento muscolare, squat o push- ups Spalle o stacco due o tre volte a settimana.

Fitness e prevenzione della depressione

Le donne in particolare soffrono di un rischio aumentato di depressione con l’età e, sebbene diversi tipi di sport portino all’attivazione delle endorfine, l’ormone che migliora l’umore, ci sono molti studi che hanno dimostrato che lo yoga riduce lo stress e migliora l’umore.