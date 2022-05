Fitness e salute, l’importante è l’allenamento cardiovascolare

Il fitness è salute ma è basilare, per stare in forma, un buon allenamento cardiovascolare.

Come eseguire un buon allenamento cardiovascolare

Per realizzare un buon allenamento cardiovascolare tutto ciò che serve è un buon paio di scarpe da corsa. La maggior parte degli esercizi cardiovascolari richiede poco o nessun “accessorio” di terze parti per aiutarti a portare a termine la tua routine.

Correre, ballare, camminare può essere fatto senza attrezzatura particolare. Altre forme di cardio sono lo step, l’allenamento in circuito, la bicicletta, il nuoto, l’aerobica e altro ancora.

Con la maggior parte degli esercizi dovresti sempre ricordarti di riscaldarti prima e poi di rinfrescarti. Ciò significa allungare e muovere i muscoli per iniziare.

Passare improvvisamente all’esercizio completo senza prima riscaldarti, causerà problemi come rigidità e crampi.

Quindi, dopo l’esercizio, il raffreddamento consiste essenzialmente nel muovere delicatamente i muscoli e le articolazioni per allungarsi e rilassarsi, mentre il tuo corpo torna al suo ritmo normale.

Gli esercizi per un allenamento cardiovascolare

Per prima cosa la corsa: assicurati di avere un buon paio di scarpe da corsa. La tecnologia utilizzata in queste scarpe al giorno d’oggi è altamente studiata e progettata per ridurre gli urti a piedi, caviglie, gambe e schiena. Quindi non lesinare almeno su questo acquisto.

Prima di iniziare la corsa, assicurati di riscaldarti. Inizia con una camminata veloce assicurandoti di muovere le braccia vigorosamente rompendo gradualmente in una corsa lenta.

È meglio correre a una velocità alla quale puoi ancora conversare. Se ti accorgi di perdere il fiato, rallenta il ritmo finché non ti sei ripreso. Se sei un corridore alle prime armi, prova a correre e camminare, finché non riesci a mantenere la corsa per 15 minuti.

Pian piano aumenta la durata e il tempo della tua corsa di un paio di minuti ogni volta che vai in strada o sul tapis roulant, finché non riesci a correre per 30 minuti senza fermarti.

Cerca di aumentare il tuo tempo di corsa del 10% ogni settimana, ricorda di non esagerare e non dimenticare di riscaldarti alla fine di ciascuna rallentando gradualmente.

Al termine della corsa, allunga le gambe per 30 secondi per muscolo, tendine del ginocchio, polpaccio e coscia.

La bicicletta è uno dei modi migliori per eseguire un buon allenamento cardiovascolare.

Prima di tutto, se stai guidando su strada la sicurezza è fondamentale, usa sempre l’equipaggiamento di sicurezza appropriato durante la guida su strada.

Puoi mantenerti in forma andando al lavoro in bicicletta, la maggior parte delle persone lavora entro un raggio di pochi chilometri dal luogo di lavoro, che è una distanza perfetta per un giro in bicicletta.

Le cyclette possono essere utilizzate in vari modi, in generale per un periodo di tempo specificato, è come fare un giro in bicicletta senza i pericoli della guida su strada e del tempo.

E’ possibile utilizzare una cyclette per riscaldare le gambe prima di un allenamento per le gambe. Anche le lezioni di cyclette ovviamente possono essere tenute da un istruttore, che ti guiderà attraverso vari livelli di ritmo, proprio come un esercizio di allenamento in circuito con una bicicletta.

Potresti trovare sorprendente scoprire che andare in bicicletta per diversi km 3 volte a settimana migliorerà la frequenza cardiaca, la postura, la pelle e il controllo del peso.

Il nuoto è uno dei modi migliori per rassodare e rassodare il tuo corpo. A causa della resistenza che l’acqua ha sul corpo, il nuoto coinvolge tutti i principali gruppi muscolari, ciò consente al corpo di bruciare fino al 20% in più di calorie rispetto ad altri esercizi e sport.

Nuotare alcune lunghezze al giorno ti manterrà in forma e ti fornirà un allenamento eccellente. Anche il nuoto ha un impatto minore sulle articolazioni rispetto, ad esempio, alla corsa

Inizia nuotando 1-2 lunghezze alla volta riposando tra le serie se necessario, dopo aver nuotato dieci lunghezze fermati.

Il giorno successivo ripeti il ​​processo finché non riesci a nuotare per cinque lunghezze senza interruzioni. Passa a dieci lunghezze aggiungendo una lunghezza extra ogni volta che torni ad allenarti.