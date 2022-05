Nebbia cerebrale, ecco i sintomi dei quali devi aver paura

La nebbia cerebrale è un disturbo mentale che colpisce la capacità di una persona di pensare e svolgere varie attività quotidiane.

Quali sono i sintomi della nebbia cerebrale

La rivista americana “Women’s Health” ha rivelato che alcuni dei sintomi della nebbia cerebrale o del pensiero offuscato sono: una sensazione persistente di stanchezza inspiegabile, letargia, incapacità di svolgere le attività quotidiane, riluttanza a comunicare con i propri cari e gli amici e smemoratezza più accentuata.

Secondo Sandra Bond Chapman, direttrice del Brain Health Center presso l’Università del Texas a Dallas, USA: Ci sono una serie di ragioni per cui il tuo cervello può sentirsi “annebbiato“:

Stress: quando lo stress e la fatica diventano cronici (ad esempio: lavorare a casa, aiutare i bambini a studiare e fare il pendolare ecc.), i neuroni nel cervello iniziano a collassare; Questo porta a una sensazione di nebbia cerebrale.

Mancanza di sonno: è una delle cause più comuni del pensiero offuscato. Ti fa semplicemente sentire l’assenza di vigilanza. Chapman ha detto che la mancanza di determinate ore di sonno, fanno si che il cervello non abbia il cosiddetto “reset di pulizia“, che si verifica quando si dorme correttamente.

Menopausa: la sudorazione notturna e gli sbalzi d’umore si verificano spesso durante la perimenopausa, ma Gayatri Devi, M.D., professore associato di neurologia clinica presso il SUNY Downstate Medical Center, afferma che questi sintomi dovrebbero essere tenuti sotto controllo.

Poiché potrebbe essere collegato alla nebbia cerebrale, quando gli estrogeni diminuiscono durante la perimenopausa, i recettori nel cervello non ne hanno mai abbastanza di questo ormone. Di conseguenza, il cervello deve adattarsi; In questo caso può sembrare nebbia cerebrale.

Effetti collaterali dei farmaci: un certo numero di farmaci può causare nebbia cerebrale, come farmaci per l’emicrania, farmaci per dormire da banco o farmaci antistaminici per l’allergia.

Problema di salute: in alcuni casi, la nebbia cerebrale può essere causata da un problema di salute come un trauma cranico, problemi alla tiroide o le prime fasi della sclerosi multipla. Queste condizioni sono molto rare, ma è importante prestare attenzione ai loro sintomi.