Samsung S22, tanti accessori per tutti i gusti. Vediamo quale scegliere

Lo smartphone di punta per questa prima parte del 2022 è sicuramente il modello Samsung Galaxy S22, accompagnato dai suoi fratelli S22 Ultra e S22+. La versione base si presenta con un design unico, elegante, brillante. Casa Samsung punta sempre a voler lasciare il segno e ad essere competitiva sul mercato. Però, per evitare che vengano lasciati altri segni come, ad esempio, graffi o ammaccature da cadute accidentali, è bene proteggerlo con una cover Samsung S22. Vediamo insieme quale scegliere.

Diversi tipi di cover

Le custodie per il Samsung S22 si adatteranno alla perfezione al proprio smartphone. Sono state realizzate con estrema cura ed attenzione al dettaglio, le diverse uscite tra microfono e casse saranno rispettate rigorosamente; al tatto queste cover risulteranno comode, morbide e maneggevoli. L’unica regola per acquistare la miglior protezione per il proprio cellulare è il proprio gusto.

Per un look moderno o classico, da un materiale in silicone a quello in pelle, e non solo, si potrà scegliere l’accessorio che meglio rispecchia il proprio desiderio ed il proprio stile di vita. È importante la propria routine e quotidianità per donare al proprio smartphone una protezione adeguata.

Custodie a libro

Le custodie a libro sono pensate per tutti gli amanti di una protezione a 360°, per coprire sia la scocca posteriore sia il fantastico display AMOLED. Andrà in contro a tutti coloro che non hanno voglia di riempirsi le tasche perché questa cover permetterà di inserire delle tessere o bigliettini sulla facciata sinistra, quindi è anche salvaspazio.

Cover robuste

Per tutti coloro che amano il rischio, le cover robuste sono la scelta ottimale per proteggere la parte posteriore dello smartphone. Resistenti agli urti e alle cadute accidentali, test militari superati e diversi colori disponibili per un’estetica stravagante che rispecchi il proprio estro.

Cover silicone

Le intramontabili cover in silicone sono da sempre la scelta più comune. Sottili, protezione ottimale, compatte e funzionali. Fanno il loro dovere senza rinunciare al design unico del nuovo Samsung S22. Piacevoli al tatto, si tengono bene in mano senza essere troppo scivolose. Abbracciano il corpo del telefono per resistere al meglio alle cadute. Gli angoli saranno coperti, alcune avranno anche un lieve rialzo per proteggerli ancora meglio.

Cover rigide

Se quelle in silicone hanno la caratteristica di essere morbide, quelle rigide sono l’opposto. Lo smartphone inserito in questa custodia si terrà ben saldo in mano. Non donerà ulteriore spessore al telefono, oltre quei pochi millimetri che aiuteranno a proteggere in modo impeccabile il proprio cellulare. Quelli descritti sono solo alcuni tipi che si possono acquistare per il proprio Samsung S22; infatti, per questo accessorio, si possono trovare tanti altri modelli. Insomma, di cover ce ne sono per tutti i gusti. La scelta dovrà rispettare e rispecchiare se stessi. Una custodia non è solo sinonimo di protezione, ma anche del proprio stile di vita e della propria personalità. E non bisogna mai dimenticare che per donare una protezione elevatissima, si potranno comprare per il proprio smartphone una pellicola in vetro temperato per il display, ma anche delle pellicole protettive in vetro per la fotocamera. Queste ultime associate ad un’ottima cover sono la combo perfetta per una difesa imbattile.