Il vaccino contro il morbo di Alzheimer potrebbe diventare realtà

Il Brigham and Women’s Hospital di Boston, ha annunciato di aver avviato una sperimentazione clinica per testare la sicurezza e l’efficacia di un nuovo vaccino somministrato per via nasale.

Questo vaccino, formulato a partire da una sostanza che stimola l’immunità (Protollin), ha lo scopo di prevenire e rallentare la progressione del morbo di Alzheimer, una forma di demenza che colpisce più di 50 milioni di persone nel mondo.

Il morbo di Alzheimer deriva da un accumulo di depositi amiloidi e dalla progressiva degenerazione dei neuroni; è caratterizzato da compromissione della memoria e delle funzioni esecutive, capacità di ragionamento compromesse e disorientamento.

Ad oggi non esiste una cura, ma la ricerca in questo settore, particolarmente prolifica negli ultimi anni, ha permesso di comprendere meglio la malattia, in particolare i suoi fattori di rischio ei meccanismi fisiologici coinvolti.

Questo studio di Fase 1 coinvolgerà 16 partecipanti, di età compresa tra 60 e 85 anni, tutti con malattia di Alzheimer allo stadio iniziale, ma in generale buona salute.

Riceveranno due dosi del vaccino a una settimana di distanza, come ogni studio di fase 1, l’obiettivo in questo caso è determinare la sicurezza e la tolleranza del vaccino nasale. I ricercatori valuteranno anche gli effetti di Protollin sulla risposta immunitaria dei partecipanti.

Uno studio pubblicato nel 2004 ha mostrato che questo adiuvante, combinato con gli antigeni dell’influenza, ha aumentato i livelli sierici di immunoglobuline fino a 250 volte rispetto all’immunizzazione con i soli antigeni.

Composto da proteine ​​derivate da batteri, è già stato utilizzato con sicurezza nell’uomo come adiuvante per altri vaccini.

Gli scienziati sperano che allo stesso modo possa attivare il sistema immunitario del corpo per colpire le placche di proteine ​​beta-amiloidi, uno dei segni distintivi del morbo di Alzheimer.

“Il sistema immunitario svolge un ruolo molto importante in tutte le malattie neurologiche“, ha affermato Howard Weiner, che ha guidato la ricerca.

Se questo studio avrà successo, i ricercatori ritengono che questo nuovo approccio potrebbe potenzialmente aiutare a curare altre malattie neurodegenerative.

I ricercatori di tutto il mondo lavorano da anni allo sviluppo di nuovi farmaci per curare o rallentare il morbo di Alzheimer.

Molto spesso i farmaci sperimentali possono eliminare le placche amiloidi ma non risolvono quotidianamente i sintomi di pazienti molto deficitari, ovvero con perdita di autonomia e ridotte capacità cognitive.

A giugno la Food and Drug Administration ha approvato il primo nuovo farmaco contro l’Alzheimer in 20 anni: si tratta di Aduhelm (o aducanumab), sviluppato dal laboratorio americano Biogen in collaborazione con l’azienda giapponese Eisai Co.; è stato progettato per distruggere le placche amiloidi che si accumulano nel cervello.

L’Agenzia europea per i medicinali si è finora opposta al trattamento, si prevede che prenderà la sua decisione finale a metà dicembre. Secondo CBS News , la FDA ha chiesto a Biogen di condurre uno studio di follow-up per confermare i benefici del farmaco; se questo studio è inconcludente, l’autorità americana potrebbe ritirarlo dal mercato.