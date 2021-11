Ecco come il caffè può ridurre il rischio di ictus

In un articolo scientifico, i ricercatori associano il consumo da quattro a sei tazze di una delle due bevande più utilizzate al mondo, con benefici per la salute.

Il consumo giornaliero di quattro-sei tazze di caffè o tè è associato a una minore incidenza di ictus e demenza in individui sani tra i 50 e i 74 anni, mostra uno studio pubblicato questa settimana sulla rivista scientifica PLoS Medicine.

Gli scienziati della Tianjin University of Medicine in Cina hanno analizzato le informazioni di 365.600 persone registrate presso la UK Biobank, un database britannico di informazioni a lungo termine sulla salute e sulle abitudini di vita degli individui.

Durante gli oltre dieci anni in cui sono stati seguiti, 5.079 partecipanti allo studio hanno sviluppato demenza e 10.053 hanno avuto almeno un ictus.

L’articolo conclude che le persone che bevevano da due a tre tazze di caffè o da tre a cinque tazze di tè al giorno, o una combinazione di quattro o sei tazze di entrambe, avevano una minore incidenza di ictus o demenza.

Tra coloro che hanno riferito di bere tra due e tre tazze di caffè o tè al giorno, c’era un rischio inferiore del 32% di ictus (ictus) e del 28% in meno di demenza, rispetto a coloro che non bevevano nessuna delle due bevande.

L’assunzione di caffè da sola o in combinazione con il tè è stata anche associata a un minor rischio di demenza post-ictus.

Tuttavia, gli autori dello studio sottolineano che la biobanca britannica “riflette un campione relativamente sano rispetto alla popolazione generale, il che potrebbe limitare la capacità di generalizzare queste associazioni“.

“Sebbene sia possibile che il consumo di caffè e tè protegga da ictus, demenza e demenza post-ictus, questa causalità non può essere dedotta dalle associazioni”, sottolineano.

Precedenti studi hanno dimostrato che il consumo quotidiano moderato di caffè (da tre a cinque tazze) può portare a benefici cardiovascolari. Lo stesso vale con il tè.

L’assunzione di caffeina, tuttavia, dovrebbe essere presa con cautela da persone ipertese che hanno difficoltà a controllare la pressione sanguigna, raccomanda un articolo della School of Public Health dell’Università di Harvard.

Queste bevande sono ricche di antiossidanti, flavonoidi e sostanze che aiutano a prevenire le malattie.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti raccomanda di ingerire non più di 400 mg di caffeina in un periodo di 24 ore. In termini pratici, questo rappresenta cinque tazze di caffè preparato o quattro espressi.

Idealmente, dovrebbe esserci un intervallo di due o due ore e mezza tra una tazza e l’altra. Ecco quanto tempo impiega il nostro corpo per eliminare la caffeina.

L’ictus è tra le principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ogni anno circa 5 milioni di persone perdono la vita a causa di un ictus. Altri 5 milioni sono disabili.