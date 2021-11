Pandemia obesità infantile e perdita di sonno, è tutto collegato

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università della Pennsylvania, negli Stati Uniti (USA), ha mostrato che il 15,4% dei bambini visitati in 29 cliniche collegate al Children’s Hospital di Philadelphia, durante il periodo della pandemia di covid-19, era obeso, mentre nel 2019 la percentuale era del 13,7%.

L’aumento si è verificato in tutte le fasce d’età, dall’1% negli adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni al 2,6% nei bambini di età compresa tra 5 e 9 anni.

È stato misurato l’indice di massa corporea (BMI) di 169.179 bambini e adolescenti trattati da giugno a dicembre 2019 e confrontato con quello di 145.081 pazienti consultati nello stesso periodo del 2020.

Un altro studio, coordinato dal Pennington Biomedial Research Center, sempre negli USA , ha mostrato che, per ogni ora aggiuntiva di sonno nei bambini di età compresa tra 3 e 5 anni, c’era una riduzione di 0,48 dell’IMC.

Oltre al consumo eccessivo di cibi ipercalorici e alla sedentarietà, la durata del sonno è un fattore di rischio per l’obesità infantile.

Un altro fattore è che, se l’individuo dorme di meno, nel caso di bambini e adolescenti, il corpo capisce che è troppo poco e che la persona è in una situazione di stress .

“Abbiamo due ormoni che controllano il nostro appetito: la lepitina, che è l’ormone della sazietà, e la grelina, che è l’ormone della fame. Quando dormo di meno, produco meno lepitina e più grelina, cioè il mio appetito aumenta e la tendenza è a mangiare di più senza possibilità di consumare”, spiegano i medici.

Tuttavia, per evitare la contaminazione da coronavirus, i bambini sono stati costretti a scambiare attività all’aperto con giochi mobili e classi scolastiche per l’apprendimento a distanza.

“Quando trascorrono molto tempo davanti agli schermi, i bambini mangiano più volte al giorno, soprattutto biscotti, merendine e dolci. E la grande esposizione agli schermi porta i più piccoli a dormire più tardi e a svegliarsi presto”, spiegano i medici.

Le raccomandazioni degli esperti per prevenire l’obesità infantile includono il mantenimento di una dieta regolare, con orari per tutti i pasti in famiglia; la preferenza per gli alimenti naturali rispetto a quelli industrializzati, come i cibi in scatola e confezionati; e l’osservazione della piramide alimentare, composta da otto gruppi di alimenti essenziali per la salute (carboidrati, verdura, frutta, latte e latticini, carne e uova, legumi e semi oleosi, oli e grassi, zuccheri e dolci).