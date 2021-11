Attenzione il Black Friday porta ansia che sfocia in onomania

È molto normale sentirsi in ansia con l’aspettativa di trovare buoni affari durante il Black Friday, soprattutto quando l’oggetto desiderato è un vero bisogno.

Successivamente, è necessario avere il controllo su se stessi per non perdere la mano di fronte alle promozioni e questo non vale solo per le tue tasche, ma per la tua salute.

Uno studio condotto lo scorso Black Friday dalla startup di intelligenza artificiale Emotions Meter ha identificato tra gli utenti di Twitter che l’ansia è tra i principali sentimenti dei consumatori riguardo al Black Friday e più si avvicina alla data, più è intensa.

Il senso di urgenza e il marketing che ne consegue in quei giorni sono caratteristiche legate a quella data, possono portare onomania: compulsione allo shopping.

Specialisti della Scuola di Medicina di San Paolo dell’Università Federale di San Paolo (Unifesp), spiegano:

“La persona si rende conto che non avrebbe dovuto acquistare, si sente frustrata e finisce per voler acquistare di più per compensare quella sensazione di frustrazione”

Una curiosità è che le donne rappresentano la maggioranza di coloro che soffrono di oniomania.

Secondo gli psichiatri queste persone si rendono conto che stanno perdendo il controllo sugli acquisti solo quando iniziano a indebitarsi.

L’orientamento ora è quello di annullare l’iscrizione a tutti i negozi che inviano e-mail e messaggi informativi sulle promozioni. Chi soffre di oniomania dovrebbe evitare di navigare nei siti di shopping.