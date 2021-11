Da solo con la dieta ha risolto il problema emicrania

Gli esperti di salute hanno analizzati ulteriori ricerche del legame tra dieta ed emicrania, dopo che i medici hanno rivelato in un nuovo studio di un paziente “soffriva di mal di testa gravi e debilitanti per più di dieci anni, li ha completamente eliminati dopo aver seguito una dieta a base vegetale“.

The Guardian, il prestigioso portale, ha pubblicato la storia di quest’uomo, che “ha provato farmaci prescritti, yoga e meditazione e ha smesso di mangiare cibi che potenzialmente scatenano il mal di testa, nel tentativo di ridurne l’intensità e la frequenza, ma niente ha funzionato“.

L’uomo, fotografo di professione negli Stati Uniti, ha affermato che le sue emicranie hanno reso il suo lavoro quasi impossibile da svolgere.

Nel giro di un mese dall’inizio di una dieta a base vegetale che includeva molte verdure a foglia verde scuro, le sue emicranie erano scomparse.

L’uomo non soffre di emicrania da più di sette anni e non riesce a ricordare l’ultima volta che ha avuto mal di testa. I dettagli di questo caso sono stati pubblicati anche sulla rivista “BMG“.

I medici che hanno curato il fotografo negli Stati Uniti hanno suggerito che potrebbe essere utile seguire una dieta a base di piante per alleviare i sintomi dell’emicrania cronica.

Ma altri esperti si sono opposti alla proposta dei medici, affermando che si tratta di un caso individuale, questi risultati non possono essere generalizzati e non devono essere considerati una soluzione per tutte le persone con emicrania.

Più di un miliardo di persone nel mondo soffre di emicrania. E mentre i farmaci possono aiutare a prevenirlo e curarlo, un numero crescente di prove suggerisce che la dieta può anche fornire un’alternativa efficace ai farmaci, senza effetti collaterali, secondo lo studio.

Si dice che l’uomo di 60 anni, il cui nome non è stato divulgato per la privacy, abbia riferito:

“Prima di cambiare la mia dieta, avevo da sei a otto emicranie debilitanti al mese, ciascuna della durata di 72 ore. Quasi tutti i giorni, o stava avendo un’emicrania o si stava riprendendo da un’emicrania.”

“Dopo 12 anni di emicranie, non c’è stato alcun cambiamento e sono diventato disperato”, ha aggiunto.

Sei mesi prima di essere indirizzato ad una clinica di New York per il trattamento, le emicranie dell’uomo erano diventate croniche, verificandosi tra i 18 ed i 24 giorni al mese.

“Entro un mese dall’inizio di una dieta a base vegetale, che includeva principalmente molte verdure a foglia verde scuro, frutta, fagioli, farina d’avena e i miei frullati verdi quotidiani, sono stato in grado di eliminare i miei farmaci per il mal di testa“, ha osservato.