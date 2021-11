La Nasa e la sua missione per salvare la Terra

I funzionari dell’Agenzia spaziale degli Stati Uniti hanno affermato che il piano della NASA per colpire un asteroide con un veicolo spaziale mirerà a fornire una visione accurata di come prevenire la collisione di rocce spaziali devastanti con la Terra.

E per la prima volta, il prossimo autunno, un’astronave tenterà di scontrarsi con un asteroide, come esperimento per mostrare come un tale corpo spaziale possa deviare se si dirige verso la Terra, ha rivelato Laurie Glees, direttore delle scienze planetarie della NASA, domenica.

“Sento che una volta completato questo test, avremo molte informazioni e saremo più preparati in futuro ad affrontare asteroidi pericolosi“, ha spiegato Gleese.

La prima fase dell’esperimento inizierà martedì, quando SpaceX lancerà la missione “DART” della NASA dalla Vandenberg Space Force Base in California.