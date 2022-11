In Francia via libera all’olio di frittura al posto del diesel

La Francia da il via libera alla prima fase del programma dove solo le organizzazioni potranno utilizzare combustibili alternativi.

Il canale televisivo francese BFMTV ha riferito che le autorità francesi hanno consentito l’uso di olio di frittura usato come alternativa al carburante per auto. In precedenza, un’iniziativa simile era stata fatta dal Partito dei Verdi locale.

Secondo loro, le materie prime vegetali saranno un ottimo sostituto del gasolio. Il nuovo tipo di carburante poteva essere utilizzato nei veicoli di organizzazioni aziendali e membri della comunità automobilistica. In futuro, tuttavia, il programma potrebbe essere esteso ai proprietari di auto private.

In precedenza, i senatori francesi avevano respinto l’iniziativa del partito “verde”, che da tempo cercava di ottenere il permesso di utilizzare l’olio vegetale in alternativa al tradizionale gasolio.

Durante le successive udienze, le autorità hanno affermato che il livello di inquinamento delle auto è rimasto piuttosto elevato. Allo stesso tempo, esperimenti con olio usato dimostrano che la situazione può essere corretta proprio con l’olio.

L’olio vegetale può davvero sostituire il diesel.

Riducendo la sua viscosità, puoi eliminare completamente il carburante classico. Inoltre, quando si versa olio vegetale al posto del gasolio, non è necessario modificare il design dei motori. In una prima fase è consentito l’utilizzo del nuovo combustibile sul territorio dei parchi aziendali. In futuro, i Verdi intendono ottenere un uso diffuso dell’olio vegetale nei motori dei veicoli.