Il testosterone propionato nello sport

Il testosterone propionato è uno degli steroidi anabolizzanti più popolari nel bodybuilding. Può essere utilizzato per costruire la massa muscolare, aumentare la forza e migliorare la resistenza. È un prodotto popolare tra i bodybuilder durante il periodo di essiccazione. Il principio attivo è il testosterone di origine sintetica.

Il testosterone propionato è uno steroide anabolizzante molto efficace. Può essere utilizzato da atleti professionisti e da principianti. Può essere utilizzato per diversi scopi.

L’attività anabolica e androgena del testosterone propionato è al 100% in relazione all’ormone sessuale maschile. Il prodotto è convertibile in estrogeni e può inibire l’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo. Il farmaco è disponibile esclusivamente in forma iniettabile. I suoi effetti durano dalle 48 alle 72 ore. Il tempo di rilevamento del testosterone propionato è di uno o due mesi.

Quali sono gli effetti del testosterone propionato?

Il testosterone propionato è in grado di accelerare la sintesi proteica. Durante l’azione del principio attivo si verifica l’avvio della trascrizione genica. Di conseguenza, il bilancio dell’azoto aumenta in direzione positiva. Il testosterone propionato determina un aumento del fattore di crescita insulino-simile nei tessuti muscolari e nel fegato. La rigenerazione muscolare e l’iperplasia del tessuto si verificano grazie alla proliferazione delle cellule satelliti.

Effetti del testosterone propionato:

aumenta la massa muscolare;

Migliora la definizione del corpo;

Aumenta le prestazioni di forza e resistenza;

Migliora la condizione generale dell’atleta;

Sete di vittoria;

miglioramento dell’umore;

riduce il rischio di malattie coronariche;

Aumenta la libido.

La differenza principale tra il testosterone propionato e gli altri farmaci è che le iniezioni devono essere effettuate una volta ogni due giorni. Un altro svantaggio del prodotto è il suo costo piuttosto elevato (rispetto al testosterone enantato). Tuttavia, il vantaggio del testosterone propionato è che il farmaco può essere utilizzato durante i corsi di sollevamento pesi e durante il periodo di “asciugatura”.

Come si deve assumere il testosterone propionato?

I bodybuilder principianti dovrebbero utilizzare il testosterone propionato in un dosaggio di 50 mg. Le iniezioni devono essere effettuate una volta ogni due giorni. I professionisti usano una dose di 100 milligrammi o più. Durante il trattamento con steroidi è necessario assumere farmaci anti-estrogeni. Ad esempio, Proviron. In questo modo si evita lo sviluppo della ginecomastia, l’accumulo di liquidi in eccesso nel corpo. Al termine dell’assunzione di testosterone propionato, è necessaria una terapia post-corso, che comprende il tamoxifene. Non dimenticate l’uso di bloccanti del cortisolo e l’osservanza di una dieta corretta.

Il testosterone propionato viene combinato con tali steroidi anabolizzanti:

Trenbolone acetato;

Stanozololo;

Masterone;

Primobolan;

Sustanon.