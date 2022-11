La bevanda migliore per ridurre il grasso della pancia

Il modo più sicuro ed efficace per perdere il grasso della pancia è esercitare e seguire i principi di base di una dieta sana.

Ma mentre non esiste un’unica ricetta miracolosa per la perdita di peso, ci sono alcuni cibi e bevande che possono aiutarti ad ottenere i risultati desiderati.

Una bevanda utile da inserire nella dieta quotidiana per aiutare a dimagrire è il tè, ricco di antiossidanti. Come rivela la nutrizionista americana Courtney Angelo al portale “Eat this not that“, una delle migliori bevande per aiutare a ridurre le dimensioni dello stomaco è il tè caldo alla menta.

Il tè alla menta favorisce la digestione

“La menta ha proprietà antivirali, antibatteriche e antinfiammatorie e aiuta anche a migliorare i problemi digestivi“, spiega la nutrizionista Courtney Angelo.

Una recensione pubblicata sul Journal of Clinical Gastroenterology ha scoperto che i partecipanti allo studio che consumavano menta piperita nella loro dieta avevano sintomi ridotti della sindrome dell’intestino irritabile.

“La menta può lenire i muscoli e aiutare a far passare i gas più facilmente, motivo per cui molte tisane contengono questa pianta“, aggiunge il nutrizionista.

Inoltre, la menta ha un buon effetto sulla salute generale. La menta piperita ha un effetto calmante e analgesico.

Migliorerà il battito cardiaco ed espanderà i capillari. Durante il naso che cola, puoi usare le inalazioni di tè alla menta piperita, che alleviano il tratto respiratorio superiore.

La menta piperita attiverà e rafforzerà il cervello umano e stimolerà le capacità mentali. Può essere utilizzato contro nausea, vomito, dolori addominali e gonfiori, accumulo di gas.