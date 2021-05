Inghilterra: I vaccinati sono tracciati attraverso i cellulari?

Secondo un rapporto della stampa britannica i vaccini sarebbero presumibilmente monitorati attraverso i telefoni cellulari. Mentre le risorse del governo cercano di calmare l’ambiente, l’uso inconsapevole dei dati personali ha scioccato il mondo.

Gli utenti, attraverso i loro cellulari, venivano seguiti per uno studio del governo su come i loro movimenti fossero cambiati dopo essere stati vaccinati.

Secondo quanto riferito, gli scienziati avrebbero ammesso che i dati del telefono di una persona su 10 nel Regno Unito sono stati monitorati a febbraio.

Dati del telefono cellulare, secondo British The Telegraph Oxford È stato utilizzato dai ricercatori che lavorano per il gruppo scientifico sull’influenza pandemica sui comportamenti (SPI-B) (gruppo scientifico sull’influenza pandemica sui comportamenti) dell’Università.

È stato riferito che gli esperti di Oxford hanno avuto accesso ai dati sulla mobilità dei telefoni cellulari per un decimo della popolazione britannica e sono stati in grado di calcolare che 4.254 persone sono state vaccinate.

Si dice quindi che rintracciano il gruppo vaccinato, utilizzando i record dei dati delle chiamate e monitorando la posizione degli individui per la settimana prima e dopo la vaccinazione, per vedere se c’è un cambiamento nel comportamento delle persone.

Si dice che gli scienziati stiano cercando prove che il comportamento delle persone sia cambiato dopo che sono state vaccinate.

Confrontando i movimenti della popolazione vaccinale che hanno monitorato con un gruppo di controllo, gli scienziati hanno scoperto che “la loro mobilità pre-vaccinazione è aumentata in media di 218 metri“, secondo il quotidiano.

Una fonte del governo ha detto al giornale che le persone non vengono tracciate a livello individuale, i dati sono resi anonimi e non è possibile per gli scienziati identificare le persone monitorate.

“Tra i passaporti Covid emergenti e la sorveglianza telefonica dei vaccini, questo governo sta trasformando la Gran Bretagna in uno stato del Grande Fratello * con il pretesto delle misure Covid. Questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti noi“. È un riferimento a George Orwell libro 1984, che viene utilizzato per situazioni in cui è costantemente monitorato e / o seguito dal governo.

Un portavoce del governo ha dichiarato al quotidiano: “I dati sono stati raccolti nella torre cellulare piuttosto che a livello individuale. Con l’approvazione etica fornita ai ricercatori dell’Università di Oxford, l’accesso al set di dati è stato concesso in base a un contratto di ricerca“.