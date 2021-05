Joe Biden sostiene soluzione tra Israele e Palestina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito la sua posizione per una soluzione a due stati tra Palestina e Israele, dicendo che è “l’unica risposta” per porre fine al conflitto e portare la pace.

In una conferenza stampa alla Casa Bianca, Biden ha detto che il suo impegno “per la sicurezza di Israele” non è cambiato.

“Non c’è alcun cambiamento nel mio impegno per la sicurezza di Israele, punto. Nessun cambiamento“, ha detto dopo aver incontrato la sua controparte sudcoreana.

“Il cambiamento è che abbiamo ancora bisogno di una soluzione a due stati. Questa è l’unica soluzione”, ha comunque sostenuto.

“Ho fatto sapere agli israeliani che ho ritenuto molto importante che mettessero fine a questi scontri a Gerusalemme tra comunità che sono opera di estremisti di entrambe le parti“, ha aggiunto il presidente democratico dopo 11 giorni di estrema violenza, la distruzione di case di civili palestinesi e la morte di oltre 200 persone, molti dei quali bambini, sotto le bombe israeliane.

Questo intervento del capo della Casa Bianca arriva dopo poche ore di cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il movimento islamista Hamas, negoziato dolorosamente e non rispettato dal governo di Benjamin Netanyahu.

Ore prima della sua entrata in vigore, Israele ha bombardato la Striscia di Gaza ancora più duramente. E venerdì, l’esercito israeliano ha ripreso i suoi assalti irrompendo nella piazza delle Moschee, durante le preghiere del giorno sacro per i musulmani, e ancora una volta, ha sparato ai civili e ha usato bombe sonore e gas lacrimogeni, come aveva fatto negli ultimi giorni di Ramadan, che ha innescato i bombardamenti della Striscia di Gaza

l ministro degli Esteri americano Antony Blinken è atteso in Medio Oriente “nei prossimi giorni”, ha detto giovedì il Dipartimento di Stato, dopo l’annuncio del cessate il fuoco.

Di fronte alla distruzione di Gaza, il presidente americano ha annunciato “importanti” aiuti finanziari per “ricostruire Gaza” con l’aiuto della comunità internazionale, ma “senza dare ad Hamas l’opportunità di ricostruire il suo sistema d’arma”.