In breve:
Per ottenere SPID con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), è necessario accedere al sito di un Identity Provider abilitato, selezionare l’opzione di registrazione tramite CNS e completare l’identificazione seguendo le istruzioni guidate.
Cos’è lo SPID con CNS
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un sistema che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. La CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è un dispositivo fisico, come una smart card o una chiavetta USB, che contiene un certificato digitale d’identità.
Come funziona
- Accedi al sito di un Identity Provider (es. Poste, Aruba, Namirial, ecc.)
- Scegli la registrazione con CNS
- Collega la CNS al computer tramite lettore smart card o chiavetta USB
- Inserisci il PIN della CNS
- Segui i passaggi per completare la registrazione SPID
- Riceverai le credenziali SPID via email o SMS
Perché è importante
L’uso della CNS per ottenere SPID consente:
- Identificazione digitale sicura e certificata
- Nessuna necessità di riconoscimento via webcam o di persona
- Accesso immediato ai servizi digitali dopo l’attivazione
Vantaggi e limiti
Vantaggi:
- Metodo rapido se si possiede già la CNS attiva
- Procedura interamente online
- Alta sicurezza grazie alla firma digitale
Limiti:
- È necessario un lettore smart card compatibile
- Richiede software specifici e aggiornati
- Non tutti gli Identity Provider offrono la registrazione con CNS
Esempi concreti
- Un cittadino con CNS attiva può ottenere lo SPID su Aruba ID in meno di 10 minuti
- Chi ha la Tessera Sanitaria abilitata come CNS può usarla con lettore smart card per la registrazione
Errori comuni
- Non aver attivato correttamente la CNS prima dell’uso
- Usare browser non compatibili con il software del lettore
- Inserire un PIN errato o bloccato
- Non completare la registrazione dopo l’identificazione
Domande frequenti
Posso usare la Tessera Sanitaria come CNS?
Sì, se è stata attivata presso l’ASL con PIN e certificato digitale.
Serve installare software per usare la CNS?
Sì, occorre installare driver e software del lettore forniti dal produttore.
Tutti i provider SPID accettano la CNS?
No, è necessario verificare sul sito dell’Identity Provider se la modalità è supportata.