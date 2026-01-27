Editoriali

Come ottenere SPID utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi

Antonio Capobianco
Rappresentazione di un servizio identity provider

In breve:
Per ottenere SPID con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), è necessario accedere al sito di un Identity Provider abilitato, selezionare l’opzione di registrazione tramite CNS e completare l’identificazione seguendo le istruzioni guidate.

Cos’è lo SPID con CNS

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un sistema che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. La CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è un dispositivo fisico, come una smart card o una chiavetta USB, che contiene un certificato digitale d’identità.

Come funziona

  • Accedi al sito di un Identity Provider (es. Poste, Aruba, Namirial, ecc.)
  • Scegli la registrazione con CNS
  • Collega la CNS al computer tramite lettore smart card o chiavetta USB
  • Inserisci il PIN della CNS
  • Segui i passaggi per completare la registrazione SPID
  • Riceverai le credenziali SPID via email o SMS

Perché è importante

L’uso della CNS per ottenere SPID consente:

  • Identificazione digitale sicura e certificata
  • Nessuna necessità di riconoscimento via webcam o di persona
  • Accesso immediato ai servizi digitali dopo l’attivazione

Vantaggi e limiti

Vantaggi:

  • Metodo rapido se si possiede già la CNS attiva
  • Procedura interamente online
  • Alta sicurezza grazie alla firma digitale

Limiti:

  • È necessario un lettore smart card compatibile
  • Richiede software specifici e aggiornati
  • Non tutti gli Identity Provider offrono la registrazione con CNS

Esempi concreti

  • Un cittadino con CNS attiva può ottenere lo SPID su Aruba ID in meno di 10 minuti
  • Chi ha la Tessera Sanitaria abilitata come CNS può usarla con lettore smart card per la registrazione

Errori comuni

  • Non aver attivato correttamente la CNS prima dell’uso
  • Usare browser non compatibili con il software del lettore
  • Inserire un PIN errato o bloccato
  • Non completare la registrazione dopo l’identificazione

Domande frequenti

Posso usare la Tessera Sanitaria come CNS?
Sì, se è stata attivata presso l’ASL con PIN e certificato digitale.

Serve installare software per usare la CNS?
Sì, occorre installare driver e software del lettore forniti dal produttore.

Tutti i provider SPID accettano la CNS?
No, è necessario verificare sul sito dell’Identity Provider se la modalità è supportata.

By Antonio Capobianco

Autore e articolista con una passione per l’informazione chiara, verificata e accessibile. Scrivo per aiutare i lettori a orientarsi tra notizie, approfondimenti e curiosità che contano davvero. Mi occupo di attualità, tecnologia, cultura digitale e tutto ciò che ha un impatto reale sul nostro quotidiano. Il mio obiettivo? Offrire contenuti utili, ben documentati e scritti con un linguaggio semplice ma autorevole.

