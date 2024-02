INPS sbarca su WhatsApp: un nuovo canale per rimanere aggiornati

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha inaugurato il 21 febbraio 2024 un canale ufficiale su WhatsApp, denominato “INPS per tutti”. L’obiettivo è quello di fornire un servizio informativo rapido e capillare, raggiungendo un bacino di utenza ancora più ampio e sfruttando la piattaforma di messaggistica più diffusa in Italia.

Come accedere al canale

Iscriversi al canale “INPS per tutti” è semplice e gratuito. Sono disponibili due modalità:

Link diretto: cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34 si aprirà automaticamente l’app WhatsApp con l’invito a unirsi al canale.

cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34 si aprirà automaticamente l’app WhatsApp con l’invito a unirsi al canale. QR Code: inquadrando il QR Code presente nelle sedi territoriali dell’INPS o sui canali social dell’Istituto.

Cosa offre il canale

Il canale “INPS per tutti” propone almeno cinque contenuti a settimana su tematiche di stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti, tra cui:

Pensioni: informazioni su importi, requisiti, cedolini, domande e novità legislative.

informazioni su importi, requisiti, cedolini, domande e novità legislative. Bonus e indennità: aggiornamenti su requisiti, modalità di richiesta, scadenze e importi dei vari sussidi previsti.

aggiornamenti su requisiti, modalità di richiesta, scadenze e importi dei vari sussidi previsti. Lavoro: news su ammortizzatori sociali, disoccupazione, politiche attive e mercato del lavoro.

news su ammortizzatori sociali, disoccupazione, politiche attive e mercato del lavoro. Famiglie: informazioni su assegni familiari, congedi parentali, bonus bebè e altre misure di sostegno.

informazioni su assegni familiari, congedi parentali, bonus bebè e altre misure di sostegno. Istituti di previdenza: approfondimenti su INPS, ex INPDAP, Inail e Casagit.

Oltre ai contenuti informativi, il canale “INPS per tutti” offre anche la possibilità di interagire con l’Istituto attraverso un sistema di FAQ (Frequently Asked Questions). In questo modo, gli utenti possono trovare risposte immediate alle domande più comuni.

Perché l’INPS ha scelto WhatsApp?

La scelta di aprire un canale ufficiale su WhatsApp rientra nella strategia di comunicazione multicanale dell’INPS, volta a raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato. L’Istituto ha infatti riconosciuto il potenziale di questa piattaforma di messaggistica, che vanta oltre 30 milioni di utenti attivi in Italia.

Vantaggi del canale WhatsApp

L’utilizzo di WhatsApp per la comunicazione istituzionale presenta numerosi vantaggi:

Immediatezza: i contenuti vengono inviati in tempo reale, garantendo un aggiornamento costante degli utenti.

i contenuti vengono inviati in tempo reale, garantendo un aggiornamento costante degli utenti. Accessibilità: il canale è fruibile da qualsiasi dispositivo mobile, smartphone o tablet, connesso ad internet.

il canale è fruibile da qualsiasi dispositivo mobile, smartphone o tablet, connesso ad internet. Semplicità: l’interfaccia di WhatsApp è intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie.

l’interfaccia di WhatsApp è intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Costo: l’iscrizione al canale è gratuita e non richiede alcun abbonamento.

Considerazioni finali

L’apertura del canale WhatsApp “INPS per tutti” rappresenta un passo avanti importante per l’Istituto in termini di trasparenza, efficienza e vicinanza ai cittadini. L’utilizzo di questa piattaforma di messaggistica permetterà all’INPS di comunicare in modo più diretto e immediato con i propri utenti, fornendo informazioni puntuali e aggiornate su un’ampia gamma di tematiche.