L’isopensione 2023 è una disciplina previdenziale garantita a livello statale che permette l’uscita anticipata a tutti i lavoratori. Questo strumento consente di andare in pensione con 7 anni di anticipo rispetto alla pensione ordinaria. L’isopensione è anche comunemente chiamata assegno di esodo ed è un provvedimento introdotto nel 2012 dall’art. 4 della legge Fornero.

Isopensione 2023 in cosa consiste e come viene calcolata (Foto@Pixabay)

Attualmente è prevista la possibilità di accedere all’isopensione fino al 2026. Questa soluzione potrebbe essere la svolta per tutti i lavoratori e permetterebbe a chi ha lavorato per decenni di poter andare in pensione e assumere nuove leve, così da ridurre anche la disoccupazione giovanile.

In sintesi, l’isopensione 2023 è una misura che consente ai lavoratori di uscire dal lavoro con sette anni di anticipo rispetto alla pensione ordinaria. Questa misura può essere richiesta solo in alcuni casi e attualmente è prevista fino al 2026.

I requisiti per isopensione 2023

Per poter accedere all’isopensione 2023 devono sussistere contemporaneamente queste condizioni: essere dipendente a tempo indeterminato, dipendente del settore privato o dipendente pubblico; mancare non più di 7 anni al maturamento dei requisiti contributivi e anagrafici per ottenere la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata; l’azienda per cui si lavora deve avere più di 15 dipendenti.

Inoltre, per gli uomini è necessario avere maturato 42 anni e 10 mesi di contributi mentre per le donne 41 anni e 10 mesi di contributi. Deve inoltre essere rispettata una finestra di 3 mesi per la richiesta del pensionamento. Affinché i lavoratori possano accedere all’isopensione 2023 è comunque necessario un accordo di esodo.

Per fare domanda per l’isopensione, prima di tutto devi parlare con il tuo datore di lavoro. Dopo che siete giunti a un accordo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS apposita domanda tramite il modulo SC77 e presentare sempre all’INPS apposita fideiussione bancaria a garanzia dei suoi impegni verso il lavoratore e verso l’INPS stessa.

L’assegno dell’isopensione viene calcolato sulla base dell’importo della pensione che ti spetta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questo non significa che l’isopensione è esattamente uguale alla pensione che prenderai fra X anni.