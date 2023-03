Satispay è un sistema di pagamento mobile che ti permette di trasferire denaro ai tuoi contatti e pagare nei negozi con la stessa semplicità e immediatezza di un messaggio su WhatsApp®. È sicuro perché utilizza solo dati sicuri e non sensibili: il numero di telefono e il tuo IBAN sono tutto ciò che ti serve.

Satispay è autorizzato e regolamentato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) come istituzione di moneta elettronica.

Inoltre, Satispay ti permette anche di effettuare ricariche telefoniche e scambiare denaro con i tuoi amici in modo smart e sicuro.

Come funziona satispay tutte le informazioni

Come posso iscrivermi a Satispay

Per iscriverti a Satispay, puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone e seguire le indicazioni per la registrazione. Dovrai inserire il tuo numero di telefono e fornire un indirizzo email. Riceverai un messaggio di verifica e dovrai digitare il PIN ricevuto per SMS.

Inoltre, ti serviranno un documento d’identità (a scelta tra carta d’identità di un paese UE, patente di guida di un paese UE o passaporto), il tuo codice IBAN e, se questo supporta il modulo SEDA, il codice fiscale.

I vantaggi di Satispay

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo di Satispay. Ad esempio, hai la possibilità di impostare dei budget settimanali per avere tutti i soldi del conto disponibili. Inoltre, Satispay offre grande sicurezza poiché viene utilizzato l’IBAN e non i dati sensibili della propria carta.

Con Satispay puoi inviare denaro istantaneamente in Italia e all’estero, effettuare ricariche telefoniche, pagare il bollo auto e i bollettini postali, inviare una busta regalo e programmare pagamenti ricorrenti. Inoltre, puoi effettuare facilmente e gratuitamente acquisti nei negozi convenzionati con Satispay Business.

Per pagare nei negozi con Satispay è molto semplice. Basta aprire l’applicazione Satispay sul tuo smartphone, selezionare il negozio in cui vuoi pagare, digitare l’importo e confermare. Il trasferimento di denaro è immediato su account Satispay e l’esercente dovrà solo accettare la richiesta affinché il pagamento vada a buon fine.

Inoltre, puoi anche effettuare pagamenti tramite QR Code nei negozi autorizzati.

Il servizio di apertura conto e pagamento istantaneo tramite Satispay è completamente gratuito e non prevede nessun addebito di costi. Tuttavia, ci sono alcune commissioni che vengono addebitate per alcune operazioni specifiche.

Ad esempio, il pagamento di ticket sanitari, pagoPA, bollettini e bolli per l’automobile e le motociclette ha un costo di 1 euro per singola operazione.

Per ulteriori informazioni sui costi associati all’utilizzo di Satispay, puoi visitare il loro sito web ufficiale.