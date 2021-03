Jennifer Lopez: Perchè sostengo Michelle Obama

Jennifer Lopez ha affidato al suo account social ufficiale il pensiero legato al suo sostegno incondizionato per Michelle Obama

Jennifer Lopez (foto@Wikimedia)

La cantante Jennifer Lopez ha condiviso un messaggio su Instagram per sostenere il movimento When We All Vote, di cui Michelle Obama è co-presidente.

Dalla Repubblica Dominicana dove ha registrato il ultimo film “Shotgun Wedding“, del regista Jason Moore, la cantante e imprenditrice Jennifer Lopez ha mostrato su Instagram il suo sostegno incondizionato all’ex First Lady degli Stati Uniti, Michelle Obama.

“Il Senato deve approvare la legge affinché il popolo agisca ora. Siamo con Michelle Obama e quando votiamo tutti nella lotta per la parità di accesso alla nostra democrazia e la fine della soppressione degli elettori“, ha scritto Jennifer Lopez in un messaggio pubblicato su Instagram Stories che è stato visto da migliaia di persone in tutto il mondo.

Il messaggio di Jennifer Lopez risponde a una lettera aperta di When We All Vote, un gruppo di impegno civico nazionale guidato dall’ex First Lady americana e che esorta il popolo del paese, guidato adesso da Joe Biden, a fare pressione sui membri del Congresso affinché sostengano una legislazione globale sul diritto di voto.

Questa non è la prima volta che Jennifer Lopez sostiene Michelle Obama . Nel settembre 2020, hanno chiesto di votare per poter cambiare il leader nel governo degli Stati Uniti prima delle elezioni presidenziali che hanno dato il vincitore a Joe Biden.

Entrambe hanno condotto un Instagram Live in cui hanno sottolineato l’importanza del voto e l’impatto che questo avrebbe sul futuro dei loro figli. La cantante ha poi menzionato l’impatto del voto sulla comunità latina.

“Dobbiamo capire che cinque voti possono fare la differenza, non è vero che il tuo voto non è importante, quindi esci e vota, altrimenti questo potrebbe interessarci tutti per i prossimi quattro o forse otto anni. Comunità latina, siamo quasi 32 milioni, potrei sbagliare quei numeri, ma so che siamo tanti. So che se ognuno di noi andasse a votare, potremmo decidere chi è il prossimo presidente”, aveva detto all’epoca.