Justin Bieber rivela: I miei rapper preferiti

Per il suo quinto e ultimo rapper, Justin Bieber ha scelto il collega canadese Drake , che ha elogiato per essersi impegnato a “spingere costantemente la cultura e la musica in avanti“. Inoltre, Bieber ha celebrato le stelle nascenti di oggi, incluso il suo collaboratore “Peaches” GIVĒON . “Amo GIVĒON. È un nuovo artista davvero straordinario che ho appena incontrato e che ho inserito nell’album“, ha detto. “È uno dei miei preferiti.“

“Quando apri questa conversazione c’è sempre spazio per ah, non riesco a crederci …” spiega il cantante, che ha rivelato le sue scelte, a cominciare da Lil Wayne . Ha anche donato oggetti di scena a GOATs , poi Eminem e Kanye West .

Una settimana dopo l’uscita del suo album di successo “Justice“, la superstar del pop canadese Justin Bieber ha svelato i suoi 5 migliori rapper al mondo. Durante un’intervista con il suo collaboratore DJ Khaled per il suo podcast Amazon Music “The First One“, a Bieber è stato chiesto di condividere la sua lista dei migliori.

