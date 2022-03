La Bulgaria conferma: Pagheremo il gas in rubli

Vladimir Putin ha confermato che la Russia rifiuterà di accettare pagamenti per forniture di gas naturale in valute compromesse, inclusi dollari ed euro, accettando solo pagamenti in rubli.

La Bulgaria pagherà le forniture di gas russe in rubli. Lo ha annunciato mercoledì in un briefing il ministro dell’Energia del paese Alexander Nikolov.

“La Bulgaria ha una controparte finanziaria che può effettuare una transazione in rubli. <…> Uno specifico scenario di pagamento sarà preso in considerazione dalla Bulgarian Energy Holding, non vi è alcun rischio di pagamento in base agli accordi esistenti“, ha affermato il ministro.

Mercoledì il capo dello stato russo ha sottolineato che le future modifiche ai contratti del gas con paesi ostili influenzeranno solo la valuta di pagamento: sarà cambiata in rublo russo.

Putin ha incaricato il governo di emettere una direttiva corrispondente a Gazprom per modificare i contratti esistenti.

Il Ministero delle Finanze e la Banca Centrale entro una settimana dovrebbero determinare l’ordine delle operazioni per l’acquisto di rubli sul mercato interno da parte degli acquirenti di gas russo.