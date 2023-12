La data di rilascio di Apple Vision Pro

Apple Vision Pro, la prossima grande innovazione di Apple nel campo dei dispositivi indossabili, è prevista per essere lanciata a febbraio 2024. Questo nuovo prodotto, che segna una svolta significativa nell’ambito della realtà mista, è destinato a rivoluzionare l’esperienza utente nel suo genere.

Sviluppato come un dispositivo di “realtà mista”, l’Apple Vision Pro non si limita a essere un semplice dispositivo di realtà aumentata. È progettato per coprire completamente gli occhi, bloccando l’ambiente circostante. Grazie all’utilizzo di telecamere esterne e interne, è in grado di mappare lo spazio circostante e proiettare una rappresentazione accurata dell’ambiente reale all’utente, anche se non è possibile vedere direttamente attraverso di esso come con occhiali trasparenti.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’Apple Vision Pro è la sua capacità di scattare foto e video in 3D utilizzando una fotocamera integrata. I video e le foto possono essere catturati in 3D, offrendo agli utenti un modo completamente nuovo di rivivere i ricordi. Inoltre, sarà possibile visualizzare foto e video esistenti in grande scala per un’esperienza più immersiva.

Un elemento distintivo di questo dispositivo è che non possiede una batteria integrata a causa di vincoli di peso. Invece, viene alimentato da un cavo intrecciato collegato a un pacchetto batterie indossabile all’anca o collegabile a un adattatore, fornendo fino a due ore di autonomia con una singola carica.

L’Apple Vision Pro esegue il sistema operativo visionOS, che dispone di un App Store dedicato con applicazioni progettate specificamente per il dispositivo. È inoltre compatibile con le app per iPhone e iPad e può essere collegato a un Mac, fungendo da display. Per la digitazione e il controllo, l’utente può utilizzare accessori Bluetooth o optare per la digitazione virtuale o il comando vocale.

L’interfaccia utente è simile a quella di un iPhone, permettendo di aprire le app e disporle virtualmente nello spazio. Apple sta aggiornando le sue app principali per visionOS e ha creato API per gli sviluppatori, oltre a fornire kit di test Vision Pro per i test delle app.

In termini di intrattenimento, l’Apple Vision Pro offre un’esperienza immersiva per la visione di TV e film, con audio spaziale, e supporta Apple Arcade per i giochi. FaceTime è stato riprogettato per essere utilizzato con Vision Pro, mostrando i partecipanti alla chiamata in grandi riquadri, mentre l’utente del headset viene visualizzato come una riproduzione digitale accurata attraverso il loro “Digital persona”.

Infine, il prezzo di partenza dell’Apple Vision Pro è fissato a $3,499, con una disponibilità iniziale esclusivamente negli Stati Uniti tramite il sito Apple.com e in negozi selezionati.