La diastasi addominale è una condizione comune che si verifica quando i muscoli addominali si separano a causa dell’estensione dell’addome durante la gravidanza o l’aumento di peso. Questa condizione può causare diversi problemi, tra cui mal di schiena, dolore addominale e debolezza muscolare. In questo articolo, esploreremo le cause, i sintomi e i trattamenti della diastasi addominale.

La Diastasi Addominale Cause Sintomi e Trattamento (Foto@Pixabay)

Cos’è la Diastasi Addominale?

La diastasi addominale si verifica quando i muscoli retti dell’addome si allontanano l’uno dall’altro. I muscoli retti dell’addome sono situati sulla parte anteriore del tronco e sono responsabili di molte funzioni, tra cui la stabilizzazione del tronco e il supporto del movimento del corpo. Questi muscoli sono divisi da una fascia di tessuto connettivo chiamata linea alba. Quando i muscoli si allontanano l’uno dall’altro, la linea alba si estende e diventa più debole.

La diastasi addominale è più comune nelle donne in gravidanza e in coloro che hanno avuto più di una gravidanza. Tuttavia, può anche verificarsi negli uomini e nelle donne che non sono in gravidanza. L’aumento di peso, la tossicità da addominali, l’età avanzata e l’esercizio fisico inadeguato possono anche causare la diastasi addominale.

Sintomi della Diastasi Addominale

I sintomi della diastasi addominale possono variare da lievi a gravi. I sintomi comuni includono:

Un rigonfiamento o una protuberanza sull’addome, soprattutto quando si tossisce o si starnutisce.

Dolore addominale o lombare.

Debolezza muscolare nell’addome.

Difficoltà a eseguire determinati esercizi o attività fisiche.

Una sensazione di vuoto o di mancanza di supporto nell’addome.

Cause della Diastasi Addominale

La causa principale della diastasi addominale è l’aumento di pressione nell’addome. Questa pressione può essere causata da una varietà di fattori, tra cui:

Gravidanza: durante la gravidanza, l’utero in crescita esercita pressione sui muscoli addominali, causando la diastasi addominale.

Aumento di peso: l’aumento di peso può causare l’estensione dell’addome e la diastasi addominale.

Esercizio fisico inadeguato: l’esercizio fisico inadeguato può indebolire i muscoli addominali, causando la diastasi addominale.

Tossicità da addominali: la tosse cronica o la costipazione possono causare l’aumento di pressione nell’addome, causando la diastasi addominale.

Diagnosi della Diastasi Addominale

La diastasi addominale può essere diagnosticata da un medico o un fisioterapista attraverso un esame fisico. Durante l’esame, il medico o il fisioterapista chiederà al paziente di sdraiarsi sulla schiena con le ginocchia piegate. Quindi, il medico esaminerà l’addome del paziente alla ricerca di un’eventuale protuberanza o rigonfiamento.

In alcuni casi, il medico potrebbe anche utilizzare una misurazione a nastro per determinare la larghezza della diastasi addominale. Questa misurazione aiuta a determinare la gravità della diastasi e la sua risposta al trattamento.

Trattamento della Diastasi Addominale

Il trattamento della diastasi addominale dipende dalla gravità della condizione. In alcuni casi, la diastasi addominale si risolve da sola dopo la gravidanza o la perdita di peso. In altri casi, il trattamento può essere necessario per alleviare i sintomi e prevenire complicazioni.

Esercizi di rafforzamento

Gli esercizi di rafforzamento dell’addome possono aiutare a rafforzare i muscoli e ridurre la diastasi addominale. Un fisioterapista può consigliare esercizi specifici per il paziente in base alla gravità della diastasi. Tuttavia, gli esercizi di rafforzamento non dovrebbero essere eseguiti fino a quando la diastasi non si è ridotta a una larghezza accettabile.

Fascia di supporto

Indossare una fascia di supporto può aiutare a ridurre il dolore addominale e migliorare la postura. Tuttavia, una fascia di supporto non può ridurre la diastasi addominale in modo significativo.

Chirurgia

In casi estremi, può essere necessaria la chirurgia per riparare la diastasi addominale. Tuttavia, la chirurgia è generalmente riservata ai pazienti che hanno gravi sintomi e non rispondono al trattamento conservativo.

Prevenzione della Diastasi Addominale

La diastasi addominale può essere prevenuta con alcune semplici misure, tra cui:

Mantenere un peso sano durante la gravidanza.

Eseguire esercizi di rafforzamento addominale adeguati.

Evitare l’aumento di peso eccessivo.

Evitare la tosse cronica e la costipazione.

Considerazioni finali

La diastasi addominale è una condizione comune che si verifica quando i muscoli addominali si separano. Questa condizione può causare sintomi come dolore addominale e lombare, debolezza muscolare e una sensazione di vuoto nell’addome. La diastasi addominale può essere diagnosticata attraverso un esame fisico e trattata con esercizi di rafforzamento, fascia di supporto o chirurgia, a seconda della gravità della condizione. La prevenzione della diastasi addominale può essere ottenuta con alcune semplici misure, tra cui il mantenimento di un peso sano e l’esecuzione di esercizi di rafforzamento addominale adeguati.