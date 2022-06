La Nasa è pronta ad esplorare Venere

La NASA è intenzionata ad esplorare l’atmosfera di Venere, il secondo pianeta del sistema solare, sarà lanciata una missione nei prossimi anni.

Negli ultimi anni, gli scienziati che hanno annunciato le loro nuove scoperte hanno confermato di aver rilevato un gas chiamato “fosfina” prodotto dai batteri nelle nubi acide del pianeta Venere, indicando un potenziale segno di vita.

Gli scienziati dell’Università di Cardiff, del MIT e dell’Università di Cambridge ipotizzano che Venere contenga ammoniaca nelle sue nubi e quindi organismi alieni che potrebbero essere presenti.

Dopo questo annuncio, istituzioni come la NASA e l’Agenzia spaziale europea hanno iniziato a interessarsi di più a Venere.

La Nasa ha chiarito i suoi piani per esplorare Venere nei prossimi 10 anni. L’agenzia spaziale punta a raggiungere l’atmosfera del pianeta entro il 2031. Il varo del veicolo in questione è previsto per giugno 2029.

Il veicolo della NASA, chiamato DAVINCI, farà un viaggio di due anni per prendere il suo posto su Venere. Successivamente, scenderà nell’atmosfera del pianeta ed esplorerà Venere.

D’altra parte, sono necessarie alcune innovazioni per utilizzare questi veicoli in un ambiente caldo e impegnativo come Venere. La NASA crea progetti in cui supporta team di ricerca indipendenti per dare vita a queste idee.

Secondo gli scienziati, se c’è vita nelle nubi di Venere, è anche possibile che ci siano microbi con una composizione chimica diversa da quella che vediamo sul nostro pianeta o anche su pianeti vicini come Marte.

Sul nostro pianeta, l’ammoniaca è un comune rifiuto degli organismi acquatici. La presenza di ammoniaca nell’alta atmosfera di Venere ha lasciato perplessi gli astronomi sin dagli anni ’70.