La Nasa rileva per la prima volta acqua sugli asteroidi

La recente scoperta di acqua sugli asteroidi da parte della NASA ha segnato un momento significativo nella ricerca spaziale, aprendo nuove frontiere nella comprensione della formazione del nostro sistema solare e della provenienza dell’acqua sulla Terra. Ecco le scoperte fatte dalla missione OSIRIS-REx della NASA e da studi condotti utilizzando il telescopio spaziale AKARI, mettendo in luce come questi risultati potrebbero influenzare le nostre teorie sull’origine della vita e la ricerca di ambienti abitabili nello spazio.

La missione OSIRIS-REx della NASA, che ha raggiunto l’asteroide Bennu nel 2018, ha rivelato la presenza di minerali idratati contenenti molecole di acqua legate chimicamente all’interno dei suoi sedimenti. Durante la fase di avvicinamento alla sua destinazione, la sonda ha percorso 1,4 milioni di miglia, raccogliendo dati cruciali che hanno mostrato segni di idrossili, gruppi di atomi di ossigeno e idrogeno, indicando che il materiale roccioso di Bennu ha interagito in passato con l’acqua. Sebbene Bennu sia troppo piccolo per aver ospitato acqua liquida, il ritrovamento suggerisce che l’acqua era presente su un corpo genitore molto più grande di Bennu in un’epoca remota del sistema solare. Questi risultati non solo confermano le precedenti osservazioni telescopiche, ma forniscono anche nuovi dati che aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio la composizione e l’evoluzione degli asteroidi primitivi​​.

Parallelamente, il telescopio spaziale AKARI, in una ricerca condotta prima del suo termine operativo nel 2011, ha scoperto la presenza di acqua sotto forma di minerali idratati in numerosi asteroidi. Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, alcuni asteroidi di tipo S, generalmente considerati privi di acqua, hanno mostrato segni di minerali idratati, suggerendo che l’acqua potrebbe essere stata introdotta attraverso collisioni con altri asteroidi idratati. Questo studio ha ampliato la nostra comprensione su come l’acqua potrebbe essere stata distribuita nel sistema solare iniziale e supporta l’idea che gli asteroidi potrebbero aver contribuito a portare acqua sulla Terra attraverso collisioni. L’importanza di continuare l’esplorazione e lo studio di altri asteroidi è evidenziata dalla necessità di comprendere meglio i modelli osservati e di confrontarli con i meteoriti raccolti sulla Terra, offrendo così indizi vitali sull’origine dell’acqua terrestre e sulla formazione del sistema solare​​.

Queste scoperte hanno implicazioni significative per la nostra comprensione dell’universo e della possibilità di vita al di fuori della Terra. La presenza di acqua, anche in forma minerale, su asteroidi potrebbe suggerire che ingredienti essenziali per la vita, come conosciuta sulla Terra, potrebbero essere più comuni nel sistema solare di quanto precedentemente pensato. Inoltre, i campioni che saranno riportati sulla Terra dalla missione OSIRIS-REx nel 2023 offriranno agli scienziati un’opportunità senza precedenti di analizzare direttamente il materiale di un asteroide, aprendo nuove strade nella ricerca sulla formazione dei pianeti e sull’origine dell’acqua e della vita nel nostro sistema solare.

In sintesi, la rilevazione di acqua sugli asteroidi da parte della NASA e di altri enti di ricerca spaziale rappresenta un passo avanti nella nostra ricerca delle origini del sistema solare e della vita. Man mano che le tecnologie avanzano e consentono esplorazioni più dettagliate, ci avviciniamo sempre di più a rispondere ad alcune delle domande più profonde sull’universo e il nostro posto al suo interno.