La salute orale influisce su tutto il corpo

Anche se può sembrare davvero singolare, il mantenimento della salute orale è particolarmente importante per la salute di tutto il corpo.

Quando ci riferiamo a una cavità orale sana, non ci limitiamo solo ad avere denti sani, ma a tutte le strutture anatomiche della bocca: gengive, ossa, legamenti, muscoli, ghiandole o nervi.

In caso contrario, i denti malsani possono avere un impatto importante sulla salute generale del corpo, sulla qualità della vita e, ultimo ma non meno importante, costi finanziari più elevati se la carie non viene prevenuta o risolta dal momento in cui si verifica.

Il collegamento tra la salute orale e quella di tutto il corpo

Secondo un rapporto di Healthy People 2020, la salute orale è uno dei primi 10 indicatori di salute, insieme ad altri indicatori come la nutrizione, il cancro, l’HIV e le malattie cardiache.

Una corretta salute orale non solo svolge un ruolo funzionale (come parlare, sorridere, annusare o masticare), ma svolge anche un ruolo estremamente importante nella comunicazione, nelle relazioni interpersonali e nella prosperità finanziaria.

Al contrario, una cattiva salute dentale può avere gravi conseguenze, come condizioni dolorose, invalidanti e costose. Ciò è particolarmente vero per le persone a basso reddito nelle aree rurali con accesso limitato a un’assistenza sanitaria di qualità.

Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, un adulto su 5 afferma di avere i denti in condizioni precarie e una persona su 3 ha difficoltà a trovare un lavoro a causa dell’aspetto antiestetico dei suoi denti.

Cosa fare per una corretta salute orale

Ci sono diversi fattori che influenzano la nostra salute orale, come l’alimentazione e l’igiene orale. Ad esempio, la carie è la malattia cronica più comune dell’infanzia, ma può essere facilmente prevenuta con sane abitudini alimentari e una buona igiene orale.

Diversamente, se non si seguono queste abitudini minime salutari, ovvero lavarsi quotidianamente, mattina e sera, per almeno 2 minuti ed evitare il consumo di cibi e bevande ricche di zuccheri e acidi, la placca si accumulerà in eccesso sui denti, questo è un ambiente favorevole allo sviluppo di carie, gengiviti o altre malattie gengivali croniche.

Tutto ciò può mettere in pericolo la salute dei denti e delle gengive, compresa la salute di tutto il corpo.

Nonostante oggi esistano metodi innovativi per trattare le carie con il trattamento della carie laser, la prevenzione è sempre stata la soluzione migliore.

Gli esperti dicono che è l’unica soluzione di trattamento che sostituisce uno o più denti mancanti e che ripristina quasi completamente la funzionalità e l’estetica del sorriso.

La condizione dei denti, delle gengive e della lingua è fondamentale per la salute dell’intera cavità orale. Tuttavia, se osserviamo l’anatomia dell’intera cavità orale, dovresti sapere che la salute delle gengive ha il maggiore impatto sulla salute di tutto il corpo.

Sebbene non sia ancora del tutto chiaro se esista un chiaro legame tra malattie croniche e gengivali, è stato riscontrato che alcune malattie possono influire sulla salute orale.