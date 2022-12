La storia di strombafort

Strombafort si basa sullo stanozololo, sintetizzato negli anni ’70 da un rinomato laboratorio. Infatti, anche lo stanozololo è un derivato del diidrotestosterone. Strombafort presenta numerosi vantaggi: le sue proprietà anabolizzanti sono tre volte più forti di quelle dell’ormone maschile, mentre la sua androgenicità è stata ridotta del 60%. Inizialmente, lo strombafort veniva utilizzato dai veterinari per migliorare le prestazioni fisiche dei cavalli da corsa.

Gli studi hanno dimostrato che il farmaco aumenta significativamente la forza, la velocità e la resistenza dei cavalli, così gli atleti hanno deciso di iniziare a usarlo e i risultati sono stati sorprendenti. Strombafort non è utilizzato solo in ambito sportivo, ma ha trovato applicazione anche in campo medico.

Dopo il trattamento chirurgico dell’anemia o di vari angioedemi, i medici suggeriscono ai pazienti di sottoporsi a un ciclo ricostruttivo di strombafort. Ci sono molte altre ragioni per cui questo farmaco viene utilizzato, poiché la sua efficacia è stata dimostrata da tempo.

I benefici di strombafort

Questa CA ha ripetutamente aiutato persone che praticano sport a livello professionale a raggiungere i risultati desiderati. Tutti conoscono nomi come Ben Johnson, Sean Ray e Tony James. Si tratta di una chiara recensione di questo farmaco, la cui efficacia è semplicemente evidente. Nessuno ha dubbi sul fatto che strombafort funzioni davvero.

Potete trovare maggiori informazioni su questo farmaco nei forum sportivi. Non solo gli atleti professionisti scrivono sui forum, ma anche i semplici dilettanti possono apprendere tutte le loro sensazioni dal corso di strombafort. Sarà utile per coloro che si accingono a usare questo farmaco per la prima volta.

Strombafort non viene convertito in estrogeni nell’organismo e non provoca aromatizzazione, quindi è abbastanza sicuro e facile da usare. Seguendo i dosaggi prescritti, si possono facilmente evitare tutti gli effetti collaterali come la ginecomastia.