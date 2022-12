Coronavirus, in Francia nuovamente obbligo mascherine

A causa dell’aumento di contagiati da coronavirus, il primo ministro francese Élisabeth Borne ha raccomandato ai cittadini del suo paese di indossare nuovamente le mascherine sui mezzi di trasporto pubblico e vicino a persone particolarmente a rischio.

Secondo gli epidemiologi, una nuova, nona ondata di epidemie ha raggiunto il Paese.

“Aiutiamo i nostri operatori sanitari facendo più attenzione! Chiedo solennemente il rispetto delle norme sanitarie. Indossiamo mascherine quando siamo in prossimità di persone vulnerabili o in luoghi affollati come i mezzi di trasporto pubblico! Questi piccoli gesti salvano vite, lo sappiamo tutti e lo sono decisivo per frenare l’epidemia“, ha detto il Primo Ministro all’Assemblea nazionale durante l’ora delle interrogazioni immediate.

“I francesi si sono sempre comportati in modo responsabile. Non ho dubbi che faranno lo stesso ora“, ha aggiunto.

Dopo un trend di miglioramento durato quasi un mese, il coronavirus ha ripreso a diffondersi in Francia, ed è probabile l’arrivo di una nona ondata epidemica.

Venerdì sono state registrate 48.629 nuove infezioni rispetto alle 33.177 della settimana prima, il che è

Rappresenta un aumento del 46%.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute francese, è aumentato anche il numero delle persone ricoverate in ospedale: negli ultimi sette giorni, oltre 4.500 nuovi contagiati hanno avuto bisogno di cure ospedaliere a causa dei sintomi gravi.

Il cosiddetto tasso di riproduzione del virus è salito sopra 1, il che significa che siamo all’inizio di una curva epidemica sempre più alta, ha detto all’agenzia di stampa AFP l’epidemiologo Pascal Crépey.