Lingua antica dichiarata morta, ma si parla ancora

Alcuni genitori appassionati hanno resuscitato la lingua Manx, parlata solo sull’Isola di Man, dichiarata morta dall’UNESCO nel 2009.

Manx è un’antica lingua che è stata completamente dimenticata.

Grazie in parte agli studenti del Bunscoill Ghaelgagh sull’Isola di Man, una lingua profondamente intrecciata con centinaia di anni di storia locale sta diventando parte del futuro dell’isola.

Dopo che l’UNESCO ha seppellito la lingua, gli studenti della scuola hanno protestato con aria di sfida. Hanno inviato una lettera alle Nazioni Unite affermando che la lingua non è morta e la hanno scritta in Manx.

“Era in pericolo terminale, ma l’abbiamo riportato in vita“, ha detto il preside della scuola citando il New York Times. Julie Matthews ha osservato che in seguito agli sforzi determinati degli studenti, Manx è stata classificata come lingua “rianimata” dall’UNESCO.

La scuola Bunscoill Ghaelgagh (pronunciato bunsskall gilgek) è la prova vivente della presenza di Manx.

La scuola, che conta 53 studenti, è solo una delle tante che mantengono viva l’antica lingua sull’isola nel Mare d’Irlanda tra l’Inghilterra settentrionale e l’Irlanda.

“Stiamo cercando di renderlo accessibile a tutti“, ha dichiarato Ruth Keggin Gell, responsabile della lingua Manx di Culture Vannin.

La fondazione è stata istituita dal governo dell’isola. L’uomo stesso è una dipendenza autonoma della Corona britannica. Non fa parte del Regno Unito, ma i suoi residenti sono cittadini britannici.