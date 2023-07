La verità sull’importanza dell’acqua per il nostro organismo

Quante volte hai sentito dire che dovresti bere due litri di acqua al giorno?

Beh, la verità è che questa affermazione è sia vera che falsa. I fabbisogni idrici variano da persona a persona, influenzati da diversi fattori, tra cui l’alimentazione. L’assunzione di sale e proteine tende ad aumentare il fabbisogno idrico, mentre frutta e verdura possono contribuire a ridurlo. Quindi, se dovessimo indicare un apporto minimo di acqua al di fuori dell’assunzione alimentare, sarebbe di circa un litro e mezzo al giorno. Tuttavia, in alcune situazioni, come durante l’attività fisica intensa o in climi caldi, potrebbe essere necessario bere ancora di più.

Quindi, come possiamo sapere se stiamo bevendo a sufficienza?

I migliori indicatori per monitorare il nostro stato di idratazione sono la sete e l’aspetto dell’urina. La sete è un segnale del corpo che ci avverte di bere, mentre l’urina concentrata o di colore scuro indica una potenziale carenza di acqua.

Passiamo ad una credenza diffusa: bere durante i pasti fa male. Beh, questa affermazione è un falso. Non importa se bevi prima, durante o dopo i pasti, l’importante è rimanere idratati per tutto il giorno. Questo è particolarmente importante per il 20% della popolazione che soffre di calcoli renali. In Svizzera, ad esempio, la miglior fonte di idratazione è rappresentata dall’acqua del rubinetto, mentre le bevande zuccherate sono sconsigliate a causa del loro alto contenuto calorico.

Un’altra domanda comune riguarda la possibilità di bere troppa acqua. Purtroppo, è vero che bere un’eccessiva quantità di acqua può essere dannoso per la salute. Può portare a un livello pericolosamente basso di sodio nel sangue, condizione nota come iponatriemia. Il limite massimo di assunzione di acqua dipende dalla funzionalità renale e dalla dieta di ciascun individuo. Ad esempio, una persona di corporatura debole che mangia poco avrà un limite inferiore rispetto ad un individuo più robusto. Inoltre, la velocità di consumo dell’acqua svolge un ruolo fondamentale. Bere più di tre litri di acqua in meno di un’ora può essere pericoloso. Tuttavia, è importante notare che i casi di avvelenamento da acqua rimangono relativamente rari.

In conclusione, l’idratazione è un elemento essenziale per il nostro benessere, ma non esiste una regola universale di due litri di acqua al giorno. Ognuno di noi ha esigenze idriche diverse, influenzate da vari fattori. Quindi, ascolta il tuo corpo, mantieniti idratato e ricorda di fare scelte consapevoli riguardo alle bevande che assumi.