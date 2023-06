Un recente studio condotto dalla Columbia University ha rivelato un possibile legame tra la carenza di taurina e il processo di invecchiamento negli animali. I ricercatori hanno scoperto che i livelli di taurina diminuiscono significativamente con l’avanzare dell’età e che l’integrazione di questo nutriente può portare a notevoli miglioramenti nella salute di topi e scimmie, aprendo la possibilità di estendere la durata di una vita sana. Tuttavia, ulteriori studi sull’uomo sono necessari per confermare questi risultati promettenti.

Le bevande energetiche con taurina possono prolungare la vita (Foto@Pixabay)

La taurina è un nutriente prodotto naturalmente nel corpo ed è presente in molti alimenti. Secondo questa ricerca, la carenza di taurina potrebbe svolgere un ruolo significativo nel processo di invecchiamento negli animali. Gli integratori di taurina sono stati in grado di rallentare il processo di invecchiamento in vermi, topi e scimmie, aumentando addirittura la durata della vita sana dei topi di mezza età fino al 12%.

Il leader dello studio, il dottor Vijay Yadav, assistente professore di genetica e sviluppo presso il Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University, spiega che negli ultimi anni gli scienziati hanno cercato non solo di estendere la durata della vita umana, ma anche di aumentare il periodo di vita sano nella vecchiaia. La scoperta della relazione tra taurina e invecchiamento potrebbe rappresentare un passo significativo in questa direzione.

La taurina è un ingrediente comune nelle bevande energetiche, ma sono disponibili anche integratori sotto forma di pillole, che forniscono il nutriente senza caffeina, dolcificanti o altri ingredienti presenti nelle bevande energetiche. Secondo lo studio, la taurina potrebbe essere un vero e proprio “elisir di lunga vita” che si trova già all’interno di noi stessi, in grado di aiutarci a vivere più a lungo e in uno stato di salute migliore.

Nel corso degli ultimi anni, gli sforzi per identificare interventi che migliorino la salute in età avanzata si sono intensificati, poiché le persone vivono sempre più a lungo e gli scienziati hanno compreso che il processo di invecchiamento può essere influenzato. Molti studi hanno individuato molecole presenti nel flusso sanguigno che sono associate all’invecchiamento, ma non è ancora chiaro se siano responsabili attive del processo di invecchiamento o semplicemente passeggeri in transito.

La taurina è entrata nell’attenzione dei ricercatori durante uno studio precedente sull’osteoporosi, nel quale è emerso il ruolo della taurina nella salute delle ossa. Successivamente, sono state scoperte correlazioni tra i livelli di taurina e la funzione immunitaria, l’obesità e le funzioni del sistema nervoso. Ciò ha portato i ricercatori a ipotizzare che i livelli di taurina nel flusso sanguigno potrebbero influenzare la salute generale e la durata della vita.

Per esaminare questa ipotesi, il team di ricerca ha analizzato i livelli di taurina nel flusso sanguigno di topi, scimmie e persone, scoprendo che l’abbondanza di taurina diminuisce in modo significativo con l’avanzare dell’età. Successivamente, è stato condotto un grande esperimento su topi, che ha coinvolto quasi 250 esemplari di 14 mesi di età, corrispondenti a circa 45 anni umani. La metà dei topi è stata somministrata quotidianamente una dose di taurina, mentre l’altra metà ha ricevuto una soluzione di controllo. Alla fine dell’esperimento, è emerso che la taurina ha aumentato la durata media della vita del 12% nelle femmine e del 10% nei maschi, equivalenti a un prolungamento di tre o quattro mesi nella loro aspettativa di vita.

Per comprendere meglio l’effetto della taurina sulla salute, sono stati coinvolti altri ricercatori specializzati nell’invecchiamento, che hanno studiato l’effetto degli integratori di taurina su topi, scimmie e altri animali. I risultati hanno mostrato che dopo un anno di integrazione di taurina, i topi erano più sani in quasi tutti i parametri di salute rispetto a quelli non trattati. I topi integrati con taurina hanno mostrato una soppressione dell’aumento di peso legato all’età, un aumento del dispendio energetico, un miglioramento della densità ossea, un aumento della resistenza e della forza muscolare, una riduzione dei comportamenti depressivi e ansiosi, una ridotta resistenza all’insulina e un sistema immunitario dall’aspetto più giovane, tra altri vantaggi.

L’effetto positivo degli integratori di taurina è stato osservato anche nelle scimmie di mezza età, che hanno ricevuto integratori giornalieri di taurina per sei mesi. Le scimmie hanno beneficiato di una prevenzione dell’aumento di peso, di una riduzione della glicemia a digiuno e dei marcatori di danno al fegato, di un aumento della densità ossea nella colonna vertebrale e nelle gambe e di un miglioramento della salute del loro sistema immunitario.

Nonostante questi promettenti risultati, è ancora necessario condurre studi clinici sull’uomo per confermare se gli integratori di taurina possano effettivamente migliorare la salute e aumentare la longevità. Al momento, sono in corso studi sull’uso della taurina nell’obesità, ma nessuno di essi è progettato per misurare un’ampia gamma di parametri di salute. Altri potenziali farmaci anti-invecchiamento, come la metformina, la rapamicina e gli analoghi del NAD, sono attualmente oggetto di studi clinici. Il dottor Yadav suggerisce che la taurina dovrebbe essere considerata una candidata promettente per ulteriori ricerche, in quanto viene prodotta naturalmente nel nostro corpo, può essere ottenuta attraverso la dieta e non sono noti effetti tossici, sebbene le concentrazioni utilizzate siano di solito basse. Inoltre, gli aumenti dei livelli di taurina sono stati riscontrati anche dopo l’esercizio fisico, suggerendo un possibile legame tra l’attività fisica e i benefici della taurina sulla salute.

In conclusione, gli studi condotti dalla Columbia University indicano che una carenza di taurina potrebbe contribuire all’invecchiamento negli animali, mentre l’integrazione di taurina ha dimostrato il potenziale per rallentare l’invecchiamento e prolungare la durata della vita sana. Gli esperimenti su topi e scimmie hanno mostrato miglioramenti significativi della salute dopo l’integrazione di taurina, inclusi un aumento della longevità e una serie di benefici per la salute a livello cellulare. Tuttavia, ulteriori studi sull’uomo sono necessari per confermare questi risultati e determinare se gli integratori di taurina possano avere lo stesso effetto positivo sulla salute umana.

