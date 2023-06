Perchè gli attacchi di cuore sono più comuni all’inizio della settimana lavorativa

Secondo uno studio presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society (BCS) a Manchester, gli attacchi di cuore gravi sono più probabili all’inizio della settimana lavorativa rispetto ad altri giorni. I dati, analizzati dai medici del Belfast Health and Social Care Trust e del Royal College of Surgeons in Irlanda, sono stati raccolti da 10.528 pazienti sull’intera isola d’Irlanda nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018. Questi pazienti sono stati ricoverati in ospedale a causa di un tipo grave di attacco di cuore chiamato infarto del miocardio con sopraslivellamento del segmento ST (STEMI), che si verifica quando un’arteria coronaria principale è completamente bloccata.

Secondo i risultati dello studio, è stato riscontrato un picco di attacchi di cuore STEMI all’inizio della settimana lavorativa, con tassi più elevati registrati il lunedì. Sorprendentemente, sono stati osservati anche tassi più alti del previsto di attacchi di cuore STEMI la domenica. Nonostante gli sforzi degli scienziati, non è ancora stata trovata una spiegazione completa a questo fenomeno noto come “lunedì blu”.

Studi precedenti hanno suggerito che la correlazione tra attacchi di cuore e il lunedì potrebbe essere associata al ritmo circadiano del corpo, il quale influisce sul ciclo sonno-veglia. Nel Regno Unito, oltre 30.000 persone vengono ricoverate ogni anno a causa di attacchi di cuore STEMI. Questa condizione richiede una valutazione e un trattamento di emergenza al fine di minimizzare i danni al cuore, spesso attraverso un’angioplastica di emergenza, una procedura che permette di riaprire l’arteria coronaria bloccata.

Il dottor Jack Laffan, cardiologo e responsabile della ricerca presso il Belfast Health and Social Care Trust, ha commentato i risultati dello studio, affermando: “Abbiamo riscontrato una forte correlazione statistica tra l’inizio della settimana lavorativa e l’incidenza di attacchi di cuore STEMI. Questo è un fenomeno che era già stato descritto in precedenza, ma la causa probabilmente è multifattoriale. Sulla base delle conoscenze provenienti da studi precedenti, è ragionevole supporre un coinvolgimento del ritmo circadiano“.

Il professor Sir Nilesh Samani, direttore medico della British Heart Foundation (BHF), ha sottolineato l’importanza della ricerca continua per comprendere come e perché avvengono gli attacchi di cuore. Ha dichiarato: “Ogni giorno nel Regno Unito, numerose persone vengono ricoverate in ospedale a causa di attacchi di cuore potenzialmente fatali. È fondamentale che la ricerca approfondisca ulteriormente le ragioni alla base di questo fenomeno, in particolare per quanto riguarda i giorni specifici della settimana in cui si verificano più frequentemente. Queste informazioni potrebbero aiutare i medici a comprendere meglio questa condizione mortale e, di conseguenza, salvare più vite in futuro“.

In conclusione, il nuovo studio evidenzia una maggiore incidenza di attacchi di cuore gravi all’inizio della settimana lavorativa. Sebbene la causa esatta di questo fenomeno rimanga ancora incerta, l’associazione con il ritmo circadiano potrebbe giocare un ruolo significativo. Ulteriori ricerche sono necessarie per svelare i meccanismi alla base di questi risultati, al fine di migliorare la prevenzione e il trattamento degli attacchi di cuore, contribuendo a salvare più vite umane.