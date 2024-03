Le microplastiche sono ormai ovunque

Le microplastiche sono divenute una presenza ubiqua nel nostro ambiente, infiltrandosi in ogni aspetto della vita sulla Terra, dalla cima delle montagne agli abissi oceanici, dagli ecosistemi terrestri e acquatici fino ai nostri stessi corpi. Questi minuscoli frammenti di plastica, inferiori ai 5 millimetri in dimensione, sono il risultato della degradazione di prodotti in plastica più grandi e dall’uso diretto in prodotti come i cosmetici. La loro pervasività solleva serie preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente, dati i potenziali pericoli associati alla loro presenza.

Gli studi hanno dimostrato che le microplastiche sono presenti ovunque nel nostro ambiente: nell’acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo, nell’aria che respiriamo e perfino nei tessuti del corpo umano, inclusi sangue, saliva, fegato, reni e placenta​​. La presenza di microplastiche è stata confermata in studi che ne hanno rilevato l’infiltrazione in tutti i sistemi del corpo, causando cambiamenti comportamentali e infiammazioni in modelli animali, indicando così potenziali effetti negativi anche sugli esseri umani​​.

La preoccupazione maggiore deriva dalla capacità delle microplastiche di trasportare sostanze chimiche tossiche, come il bisfenolo A (BPA) e i ftalati, noti per i loro effetti disturbanti sul sistema endocrino. Alcuni studi hanno anche esplorato i potenziali legami tra l’esposizione alle microplastiche e varie malattie, incluso il cancro, sebbene la ricerca in questo campo sia ancora agli inizi e sia complessa a causa della varietà dei tipi di microplastiche e della difficoltà nel tracciare la loro accumulazione nei tessuti umani​​​​.

Nonostante la crescente consapevolezza dei pericoli rappresentati dalle microplastiche, esiste ancora una notevole incertezza riguardo alla loro tossicità e ai meccanismi esatti attraverso i quali potrebbero danneggiare la salute umana e gli ecosistemi. Questo è in parte dovuto alla complessità dello studio degli effetti delle microplastiche sugli esseri umani, che hanno una vita più lunga rispetto ad altre specie comunemente utilizzate nei test di laboratorio​​. La ricerca ha tuttavia evidenziato come le microplastiche possano alterare il comportamento e causare infiammazioni, indicando un impatto significativo sulla salute​​.

D’altro canto, alcuni esperti evidenziano la necessità di una maggiore regolamentazione per ridurre la produzione di plastica non necessaria e limitare l’uso di sostanze chimiche potenzialmente pericolose nella produzione della plastica, al fine di mitigare gli effetti dannosi delle microplastiche​​. Allo stesso tempo, emergono iniziative volte a monitorare la presenza di microplastiche nelle principali fonti di acqua potabile e a stabilire soglie preliminari basate sulla salute per la loro presenza​​.

Dunque, sebbene le microplastiche rappresentino una sfida globale con implicazioni significative per la salute umana e l’ambiente, la ricerca è ancora in corso per comprendere appieno il loro impatto. Nel frattempo, la sensibilizzazione pubblica e le azioni di mitigazione, come la riduzione dell’uso della plastica e il miglioramento dei sistemi di riciclaggio, sono passi cruciali verso la riduzione dell’inquinamento da microplastiche e la protezione della nostra salute e del nostro pianeta.