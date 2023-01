Le migliori serie tv del 2022 cosa vi siete persi

L’anno 2022 è stato un anno ricco di grandi serie tv. Con l’arrivo di nuove produzioni su Netflix, Amazon Prime e altri servizi di streaming.

Per aiutarti a fare una scelta, abbiamo stilato un elenco delle migliori serie tv del 2022, tenendo conto dei criteri come trama, cast, recensioni dei critici e, naturalmente, dei fan. Dai drammi storici alle serie di fantascienza, c’è qualcosa per tutti nelle serie tv per l’anno 2022.

“Le 10 migliori serie TV del 2022: una guida per i fan della TV”

The Mandalorian – Una delle principali serie della piattaforma Disney+, The Mandalorian è un must assoluto per i fan dello Star Wars Universe. La serie segue le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano nella galassia lontana, lontana.

The Boys – Creata da Eric Kripke e basata sull’omonima serie a fumetti, The Boys è una serie di supereroi scomoda e controversa. Seguite le vicende di un gruppo di sconosciuti che lottano contro la supercorporazione Vought e i suoi supereroi corrotti.

WandaVision – Una delle più grandi sorprese della Marvel Cinematic Universe, WandaVision combina i generi della sitcom americana con l’azione fantasy. Seguite le avventure di Wanda Maximoff e Vision come si adattano alla vita di una famiglia americana medioborghese.

The Great – Basata sulla vita di Caterina la Grande, la serie di Hulu The Great, è una commedia storica satirica che affronta temi profondi come il patriarcato e la politica. Un must assoluto per chiunque ami le serie TV storiche.

Loki – La serie della Marvel Studios, Loki vede Tom Hiddleston riprendere il ruolo del Dio dell’inganno. La serie segue le avventure di Loki e dei suoi viaggi attraverso il multiverso per sfuggire alle conseguenze delle sue azioni.

Station Eleven – Basata sul best-seller di Emily St. John Mandel, Station 11 è una post-apocalittica che segue un gruppo di sopravvissuti in un mondo devastato da una pandemia globale. Un’esperienza di visione intensa ed emotiva che non dimenticherete facilmente.

The Nevers – La serie fantasy di HBO, The Nevers, è un racconto mozzafiato sull’unione di un gruppo di persone dotate di poteri straordinari in una Londra vittoriana. Un must assoluto per i fan dei racconti fantasy.

Love, Victor – Nella serie di Hulu, Love, Victor segue le avventure di un adolescente gay di nome Victor che cerca di trovare la sua strada nel mondo mentre affronta le sfide dell’adolescenza. Una serie intelligente e divertente che affronta temi importanti con stile.

Gli irregolari di Baker Street – Una serie originale di Netflix, The Irregulars è una storia di horror e mistero che si svolge a Londra.

House of the Dragon – Una serie ambientata nell’antica casa di Valyria prima della caduta dei Targaryen. La serie esplorerà la misteriosa e affascinante cultura di questo antico regno, la cui storia rimane un’enigma ancora più grande.

American Horror Stories – Una serie horror antologica che esplora le più profonde paure umane attraverso una varietà di storie spaventose. La serie è ricca di mistero e suspense e offre una visione unica dell’orrore.

Stranger Things – Una serie che esplora una piccola città americana dove si sviluppano una serie di misteriosi eventi paranormali. La serie è ricca di azione e suspense e offre uno sguardo unico sul mistero e sull’orrore.