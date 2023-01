Serie tv ambientate a San Francisco, le conosci tutte?

Ci sono moltissime serie TV famose ambientate in diverse città e paesi di tutto il mondo.

Siamo abituati a sentire spesso città come Los Angeles, New York, ma alcune di queste hanno lasciato il segno come San Francisco.

Ecco alcuni esempi di serie tv ambientate a San Francisco:

“Full House“: questa serie comica degli anni ’80 e ’90 segue le vicende della famiglia Tanner, composta da un padre vedovo e tre figlie, che vivono in una villetta a schiera nella zona di San Francisco.

“Monk“: questa serie poliziesca segue le vicende di Adrian Monk, un ex detective della polizia di San Francisco affetto da diverse fobie e ossessioni, che lavora come investigatore privato.

“Charmed“: questa serie fantasy degli anni ’90 segue le vicende di tre sorelle che scoprono di essere streghe e di avere il potere di combattere il male. La serie è ambientata a San Francisco.

“Psych“: questa serie comica segue le vicende di Shawn Spencer, un giovane che finge di avere capacità paranormali per risolvere i casi della polizia di San Francisco.

“The OA“: questa serie fantascientifica segue le vicende di Prairie Johnson, una donna scomparsa per sette anni e poi ritrovata cieca, che ha acquisito dei poteri soprannaturali durante la sua assenza. La serie è ambientata a San Francisco.

Questi sono solo alcuni esempi di serie TV famose ambientate nella città di San Francisco, ma ce ne sono molte altre, così come serie tv ambientate in particolari location.