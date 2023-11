Le migliori soluzioni per evitare le chiamate spam

n un mondo sempre più connesso, le chiamate spam sono diventate un nemico comune tanto fastidioso quanto inevitabile. Tutti noi abbiamo vissuto l’esperienza di essere interrotti da chiamate indesiderate che spaziano da offerte commerciali a veri e propri tentativi di truffa. Fortunatamente, la tecnologia moderna ci offre diversi strumenti per difenderci da questo assedio digitale.

Capire il Nemico: Cos’è lo Spam Telefonico?

Prima di combattere lo spam, è importante capire di cosa si tratta. Una chiamata spam è una comunicazione indesiderata, spesso effettuata da un sistema automatizzato che seleziona numeri a caso o da liste precompilate. Queste chiamate possono avere scopi pubblicitari, di raccolta dati o, nei casi peggiori, di frode.

Soluzioni a Portata di Smartphone

Utilizzo di App Dedicati

Esistono diverse applicazioni progettate per identificare e bloccare chiamate spam. Tra le più efficaci troviamo:

Truecaller : Quest’app riconosce e blocca chiamate spam utilizzando un vasto database mantenuto dagli utenti. Disponibile su iOS e Android.

: Quest’app riconosce e blocca chiamate spam utilizzando un vasto database mantenuto dagli utenti. Disponibile su iOS e Android. Hiya : Offre servizi simili a Truecaller, compreso il blocco e l’identificazione delle chiamate spam. Visita Hiya.com per saperne di più.

: Offre servizi simili a Truecaller, compreso il blocco e l’identificazione delle chiamate spam. Visita Hiya.com per saperne di più. Nomorobo: Questa app è notevole per il blocco delle chiamate automatizzate e spam, ed è consigliata da molte fonti autorevoli. Scopri di più su Nomorobo.com.

Filtri Integrati nei Sistemi Operativi

Sia Android che iOS offrono strumenti integrati per il riconoscimento e il blocco delle chiamate indesiderate:

Android : Offre opzioni per il blocco dei numeri direttamente dall’app Telefono. Impostazioni avanzate consentono di filtrare chiamate basandosi su criteri specifici.

: Offre opzioni per il blocco dei numeri direttamente dall’app Telefono. Impostazioni avanzate consentono di filtrare chiamate basandosi su criteri specifici. iOS: Con l’introduzione di iOS 13 e versioni successive, gli utenti possono silenziare chiamate da numeri sconosciuti e consentire chiamate solo dalla propria rubrica.

Soluzioni a Livello di Operatore

Molti operatori telefonici offrono servizi per combattere le chiamate spam:

AT&T Call Protect : Un servizio gratuito per clienti AT&T che identifica e blocca chiamate spam automaticamente.

: Un servizio gratuito per clienti AT&T che identifica e blocca chiamate spam automaticamente. Verizon Call Filter : Analogamente, Verizon offre un servizio che aiuta a identificare, filtrare e bloccare chiamate indesiderate.

: Analogamente, Verizon offre un servizio che aiuta a identificare, filtrare e bloccare chiamate indesiderate. T-Mobile Scam Shield: Un set di servizi gratuiti e a pagamento per proteggere gli utenti da chiamate fraudolente e spam.

Abitudini Proattive per la Tutela della Propria Privacy

Non Rispondere a Numeri Sconosciuti

Se non riconosci un numero, potrebbe essere una buona pratica non rispondere. Se è importante, lasceranno un messaggio.

Non Confermare Informazioni Personali

Mai confermare informazioni personali a meno che non si sia certi dell’identità del chiamante.

Registrazione al Registro delle Opposizioni

In molti paesi, è possibile iscriversi a un “Registro delle Opposizioni” che limita legalmente le aziende dal chiamare i numeri in lista. In Italia, è possibile farlo attraverso il sito ufficiale Registro delle Opposizioni.

Il Futuro del Blocco Spam

La battaglia contro le chiamate spam è in continua evoluzione. La tecnologia sta migliorando, e con essa, i nostri strumenti di difesa. Intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono al centro delle nuove soluzioni che promettono di rendere sempre più difficile la vita agli spammer.

In conclusione, nonostante lo spam telefonico rimanga un fastidio quotidiano, le soluzioni disponibili oggi sono efficaci e in continua evoluzione. Adottando le giuste app, impostazioni e abitudini, possiamo ridurre significativamente le interruzioni indesiderate e proteggere la nostra privacy.