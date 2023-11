Siti di comparazione: perché semplificano le scelte

I siti di comparazione sono molto diffusi su Internet e coprono diversi settori: dagli hotel e biglietti aerei o dei treni alle auto ed alle loro assicurazioni, fino ad arrivare addirittura al mondo dei coupon o voucher di ogni tipo, compresi quelli del settore iGaming. Infatti, siti come Codicibonus.it consentono di comprendere appieno come funzionano tali promozioni, confrontando quelle dei diversi operatori di gioco e permettendo all’utente di decidere quale possa essere il migliore rispetto alle proprie aspettative e ai propri bisogni.

La storia dei siti di comparazione e i loro principali vantaggi

La storia dei siti di comparazione inizia negli Stati Uniti intorno agli anni ’90, mentre nel nostro Paese sono arrivati nei primi anni Duemila. In questi ultimi anni, come già accennato precedentemente, si sono moltiplicati ed hanno abbracciato diversi settori, tra i quali rientrano anche quelli della telefonia, dei servizi bancari, delle assicurazioni delle auto, che negli ultimi anni hanno beneficiato di diverse innovazioni migliorative, delle tariffe luce e gas, dell’automotive e della pay tv. Si tratta di portali che funzionano correttamente e che guadagnano dalla provvigione che si genera nel momento in cui un utente decide di acquistare uno dei servizi proposti. I siti di comparazione permettono non solo di risparmiare tempo, poiché i confronti vengono effettuati in tempi molto rapidi, ma anche di risparmiare delle ingenti somme di denaro, proprio perché gli utenti hanno la possibilità di analizzare e di scegliere l’offerta più vantaggiosa e conveniente sotto tutti i punti di vista. Questo offre grandi vantaggi e benefici in settori come Hotel,

Assicurazioni, Auto e molti altri ancora. Questi tipi di piattaforme vengono spesso chiamati in causa in particolar modo nel nostro Paese, nel quale, tramite un sondaggio effettuato nel gennaio del 2019, si è scoperto che circa il 51% dei consumatori italiani è alla ricerca di un servizio più conveniente possibile nel mondo delle utility e che il 65% di loro ha recentemente cambiato fornitore. L’Italia, infatti, si trova momentaneamente addirittura al primo posto in Europa per quanto concerne le possibilità di risparmio mediante l’utilizzo di un sito di comparazione di prezzi, a testimoniare ciò è anche chi si muove nel settore dell’e-commerce, dove il risparmio passa proprio dai comparatori. Con il passare degli anni, quindi, lo scopo è proprio quello di rendere queste piattaforme più precise possibili, in modo tale da offrire al cliente i servizi più vantaggiosi. Infatti, a tal proposito, i siti di comparazione hanno come altro obiettivo quello di raccogliere un’enorme mole di dati sul consumatore, in modo tale da creare un connubio perfetto tra le richieste di quest’ultimo e le offerte che gli vengono proposte. Insomma, in questo caso si tratterebbe della creazione di una vera e propria identità digitale sulla base dei dati anagrafici legati ai social network e delle informazioni inerenti alle preferenze d’acquisto.

La questione legata alla tutela della privacy e dei dati personali

La grande preoccupazione riguarda soprattutto il tema legato alla tutela della privacy e dei dati personali, spesso violata in rete. Tuttavia, la nuova normativa europea è una sicurezza sotto questo punto di vista, poiché garantisce il valore oggettivo di chi possiede i dati. A tal proposito, non è un caso che aziende al di fuori di Facebook o Google, che fanno dei dati le loro fondamenta, non siano ancora riuscite a formarsi in Europa. Questo perché la nuova normativa europea non solo impone degli adempimenti formali, ma obbliga le imprese a crescere sotto diversi punti di vista, dalla capacità gestionale, alla consapevolezza fino ad arrivare al valore. In questi ultimi anni, in questo senso, è nato un processo volto alla certificazione dei siti di comparazione di prezzi, di cui l’Italia è pioniera. Il nostro Paese, infatti, sta lavorando sodo sotto questo punto di vista affinché in futuro non si creino problemi per via di un utilizzo improprio dei dati dell’utente che visita le varie piattaforme di comparazione. Grazie a questo tipo di certificazione, la quale verrà ottenuta al termine di questo processo, i vari clienti potranno visitare e scegliere con consapevolezza i portali certificati, in modo tale da avere una garanzia assoluta per quanto concerne l’utilizzo dei propri dati personali.