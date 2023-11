Le Novità di iOS 17.2 Beta: Journal App, Playlists Collaborative, Traduzione Intelligente e Altro

L’aggiornamento iOS 17.2 beta introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che rendono l’esperienza utente più ricca e interattiva. Ecco una panoramica dettagliata delle principali caratteristiche dell’aggiornamento:

Journal App

La nuova app Journal consente agli utenti di iPhone e iPad di registrare le proprie attività quotidiane e i pensieri. Apple fornisce prompt facoltativi che possono essere utilizzati come ispirazione per la scrittura. Gli utenti possono creare un diario digitale, aggiungendo immagini, registrazioni vocali e tag di posizione alle loro voci, che vengono automaticamente etichettate con la data per scopi organizzativi​​.

Reazioni con Adesivi nell’App Messaggi

L’app Messaggi ora supporta l’aggiunta di reazioni con adesivi. Gli utenti possono premere a lungo su qualsiasi bolla di chat per aggiungere una risposta sotto forma di adesivo, servendo come un’alternativa alle reazioni tapback. Questo metodo consente una risposta più rapida e espressiva rispetto alle tradizionali reazioni tapback​​.

Playlists Collaborative di Apple Music

È ora possibile creare playlist collaborative in Apple Music, che consentono a più persone di aggiungere brani. Gli utenti possono creare un link alla playlist o invitare persone tramite codice QR. È anche possibile approvare ogni persona che richiede di partecipare​​.

Playlist dei Preferiti di Apple Music

I brani che gli utenti hanno aggiunto ai preferiti nell’app Apple Music ora vengono raccolti in una playlist dei Preferiti, semplificando l’accesso ai brani preferiti​​.

Filtro di Focus per la Cronologia di Ascolto di Apple Music

Il filtro di Focus per la funzione di Cronologia di Ascolto di Apple Music consente agli utenti di disattivare la Cronologia di Ascolto quando qualcun altro utilizza il dispositivo per ascoltare musica, evitando che le scelte di brani influenzino le raccomandazioni personali​​.

Azione di Traduzione con il Pulsante Azione

Gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ora possono utilizzare una nuova opzione di Traduzione con il Pulsante Azione. Premendo e tenendo premuto il pulsante, si attiva una finestra di traduzione che ascolta il testo parlato e lo traduce da una lingua impostata in un’altra, utilizzando le lingue configurate precedentemente nell’app Traduttore​​.

Verifica delle Chiavi di Contatto di iMessage

Introdotto per la prima volta a dicembre 2022, la Verifica delle Chiavi di Contatto di iMessage è una funzionalità pensata per coloro che affrontano “minacce digitali straordinarie”, come giornalisti, attivisti per i diritti umani e funzionari governativi​​.

Queste sono solo alcune delle nuove funzionalità introdotte con l’aggiornamento iOS 17.2 beta, che continua a costruire sull’esperienza utente iOS offrendo strumenti più personalizzabili e interattivi.