Sony aumenta i prezzi di Ps Plus ecco i cambiamenti

Sony ha recentemente annunciato un aumento significativo dei prezzi per il suo servizio di abbonamento PlayStation Plus (PS Plus), che entrerà in vigore a partire dal 6 settembre 2023. Questo cambiamento interesserà tutti i livelli di abbonamento – Essential, Extra e Premium – e comporterà un incremento considerevole dei costi per gli utenti​​​​.

L’obiettivo di Sony, come dichiarato nella loro comunicazione ufficiale, è quello di “continuare a portare giochi di alta qualità e benefici aggiuntivi” ai suoi abbonati. Coloro che hanno già un abbonamento a PS Plus non saranno soggetti all’aumento dei prezzi fino al loro prossimo rinnovo. Questo dà agli utenti attuali un po’ di tempo per considerare di estendere i loro piani attuali al fine di bloccare temporaneamente la tariffa più conveniente​​.

I nuovi prezzi degli abbonamenti variano a seconda della regione e del livello di abbonamento, con aumenti medi che si aggirano tra il 25% e il 30%. Ad esempio, l’abbonamento annuale PS Plus Essential aumenterà da $59.99 a $79.99 USD, l’abbonamento Extra da $99.99 a $134.99 USD, e il Premium da $119.99 a $159.99 USD. Variazioni analoghe saranno applicate anche per le altre valute come Euro, Sterline e Yen​​.

Nonostante l’aumento dei prezzi, Sony continua a offrire ai suoi abbonati una serie di vantaggi come l’accesso a una selezione di titoli gratuiti ogni mese, un catalogo di giochi scaricabili e classici PlayStation di generazioni precedenti disponibili tramite download e streaming, a seconda del livello di abbonamento. Per settembre 2023, ad esempio, i membri di PS Plus riceveranno accesso a giochi come Saints Row (2022), Generation Zero e l’edizione Traveler di Black Desert​​.